Tot zeven jaar cel voor voorbereiding liquidatie op Noffel in Berlijn

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag vijf mannen van 35 tot 50 schuldig bevonden aan het voorbereiden van een liquidatie op crimineel Naoufal “Noffel” F., in 2015 in Berlijn. De rechtbank legde verdachten Tony D. (38) en Mimoun B. (35) met zeven jaar cel de hoogte straffen op. De straffen zijn conform de eisen die justitie in juli deed.

Al veroordeeld

Cedric R. (44) heeft er vier jaar celstraf bijgekregen; dit komt bovenop de straf van 26 jaar die hij al kreeg voor de vergismoord op de Amsterdamse dj Djordy Latumahina. De 50-jarige Abdelkader B. die vanuit Nederland vuurwapens en een safehouse regelde krijgt vijf jaar cel. De vijfde verdachte Djurgen W. (45) is wel schuldig, maar krijgt geen straf opgelegd omdat hij in de zaak van de vergismoord al onherroepelijk is veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 30 jaar.

Pgp-gesprekken

Met name op basis van pgp-gesprekken stelt de rechtbank vast dat de vijf mannen allemaal nauw betrokken waren bij het voorbereiden van de liquidatie in Berlijn. Hun beoogde doelwit Naoufal “Noffel” F. werd ruim twee jaar terug tot levenslang veroordeeld. De liquidatie mislukte doordat Noffel op het geplande moment niet in Berlijn was.

Niet aannemelijk

Mimoun B. was als spotter aanwezig in Berlijn en gaf via een pgp-telefoon aan anderen door waar het beoogde doelwit zich bevond. Hij krijgt evenals Tony D. zeven jaar gevangenisstraf. D. was één van de beoogde schutter(s). Zijn verklaring dat hij in Berlijn was in verband met drugshandel, vindt de rechtbank niet aannemelijk.

Cedric R. verklaarde eveneens dat hij in Berlijn was voor een drugsdeal. Ook zouden de plannen voor de liquidatie nep zijn geweest en zou hij Noffel hebben laten waarschuwen. Ook dit scenario vindt de rechtbank niet aannemelijk. Hij krijgt dan ook vier jaar celstraf erbij en komt met de eerdere veroordeling tot 26 jaar cel nu uit op het maximum van 30 jaar.