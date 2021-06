Spaanse politie geeft beelden vrij van arrestatie Noureddine H. (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft beelden vrijgegeven van de arrestatie van de Amsterdamse crimineel Noureddine H. (40) in San Pedro de Alcántara vlakbij Marbella op 23 mei. H. wordt door justitie gezien als één van de opdrachtgevers van de vergismoord op Djordy Latumahina in 2016. Een andere vermeende opdrachtgever, Salim B., is nog voortvluchtig.

Op de beelden is te zien hoe een arrestatieteam Noureddine H. oppakt. De Spaanse politie heeft ook details naar buiten gebracht over H., die onderdook in de provincie Malaga en elke twee maanden van verblijfplaats wisselde. De Nederlandse politie wist sinds eind februari 2021 dat hij zich schuilhield in Spanje.

Belangijke veiligheidsmaatregelen

Tijdens een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse politie met de Guardia Civil bleek dat familieleden van de voortvluchtige crimineel onlangs naar Spanje waren verhuisd en in de provincie Malaga verbleven. Daarop volgde een wekenlange observatie waaruit bleek dat de familieleden tijdens hun verplaatsingen essentiële veiligheidsmaatregelen namen.

Contra-surveillancewerk

Volgens de opsporingsdiensten kwam Noureddine H. nauwelijks zijn woning uit. Hij verliet alleen zijn huis als hij naar de sportschool ging of andere Europese criminele kopstukken ontmoette. Hij reisde met zijn eigen escorte. Daarnaast deed zijn vrouw contra-surveillancewerk. Zo belde ze vaak een taxi waar ze instapte en zich meerdere malen rond het huis liet rijden om te kijken of de kust veilig was.

Uit observatieonderzoek bleek dat de woning een zwaar beveiligingssysteem had. Ook werd H. voor het eerst gezien toen hij het huis met grote veiligheidsmaatregelen verliet. Toen H. op 23 mei zijn woonplaats verliet werd hij ingerekend door een zwaarbewapend arrestatieteam. Hij zit sindsdien aan de Costa del Sol vast in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.

Sleutelrol

Uit ontsleutelde pgp-berichten blijkt volgens justitie dat Nourredine H. een sleutelrol speelde bij de vergismoord op Djordy Latumahina, in oktober 2016 in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-Slotervaart. Verschillende uitvoerders van de moord werden in mei 2018 veroordeeld tot forse celstraffen, oplopend tot 30 jaar.

Een tweede vermeende opdrachtgever, Salim B., is nog voortvluchtig. Uit onderschepte communicatie blijkt dat Nourredine H. en Salim B. volgens de recherche ‘elkaars gelijken’ zijn. De twee zouden ‘geweld niet schuwen’ en bespraken onderling opdrachten tot ‘het doen van personen’.

“Noffel”

Justitie denkt dat Nourredine H. en Salim B. ook betrokken zijn bij ‘het uitlokken van voorbereidingshandelingen’ om de inmiddels tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel Naoufal “Noffel” F. te liquideren in Berlijn.