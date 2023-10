Tot drie jaar cel voor ‘vergisontvoering’ in Cruquius

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft vrijdag tot drie jaar celstraf opgelegd aan acht mannen voor een ‘vergisontvoering’ in Cruquius op 5 augustus 2021. Ook moeten de verdachten aan het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 10.000 euro betalen. De straffen vallen lager uit dan de eis tot zeven jaar van het Openbaar Ministerie,

Ducttape

Op de bewuste dag werd een 56-jarige man uit Hoofddorp in het dorp Cruquius klemgereden en door mannen met bivakmutsen in een bestelbus ontvoerd. Hij werd geslagen en geschopt en meerdere dagen ontvoerd. In de bestelbus werden zijn benen met ducttape vastgebonden. Ook werd een vest om zijn hoofd getapet, waardoor hij niet goed kon zien en nauwelijks kon eten en drinken.

Zes dagen later werd het slachtoffer in Delft uit een auto gezet, waarna hij aanbelde bij een woning. Hij heeft nog steeds het vest om zijn hoofd getapet. Ook heeft hij ducttape om zijn polsen, op zijn mond en om zijn nek. De daders waren er achter gekomen dat ze zich hadden vergist en de verkeerde persoon hadden ontvoerd.

1899 kilo cocaïne

Het beoogde doelwit van de ontvoering was zakenman Alex R. uit Alblasserdam, die zelf ook een crimineel verleden zou hebben. Vermoedelijk had de ontvoering te maken met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne uit Ecuador in de haven van Antwerpen, een week eerder. De drugs zaten verstopt in een container met bananen afkomstig uit dat land, op een schip dat aanmeerde aan kaai 913.

Grote gevolgen

De rechtbank oordeelt dat de verdachten een ‘ernstige inbreuk hebben gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van het slachtoffer’. Ook heeft de ontvoering volgens de rechtbank grote gevolgen gehad voor de naasten van het slachtoffer. ‘Zij hebben meerdere dagen in onzekerheid en angst geleefd over diens welzijn en terugkeer.’

‘De rechtbank acht het kwalijk dat de ontvoering vermoedelijk het gevolg is van een drugsconflict dat de verdachten kennelijk wilden oplossen met een ontvoering. Dit is op zichzelf al zeer afkeurenswaardig maar dat zij hier een volstrekt onschuldig slachtoffer bij hebben betrokken maakt dit nog veel erger.’

Lager dan eis

Aan zes verdachten zijn gevangenisstraffen opgelegd van drie jaar. Deze straffen zijn lager dan de 5,5 jaar cel die door justitie werden geëist. De rechtbank noemt deze zaak en het daarbij uitgeoefende geweld ‘zeer ernstig, maar minder extreem’ dan de zaken waarmee de officieren van justitie deze ontvoering hebben vergeleken bij hun eis. Aan twee andere verdachten is twee jaar gevangenisstraf opgelegd, omdat zij een kleinere rol hadden bij de ontvoering.

Vrijspraak

Twee van de tien verdachten zijn vrijgesproken. Eén van hen is – na een eis van zeven jaar – wel veroordeeld tot een jaar cel voor poging tot afpersing en bedreiging van degene die de verdachten naar alle waarschijnlijkheid wilden ontvoeren.

De verdachten moeten aan het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van bijna 10.000 euro.