Tot levenslang veroordeelde Camil A. (61) in cel overleden

Connect on Linked in

Camil A., de Servische vader die samen met zijn twee zonen Dejan en Denis tot levenslang is veroordeeld voor de viervoudige growshopmoord in Enschede, is zaterdagochtend op 61-jarige leeftijd overleden. De man zou in zijn cel in Veenhuizen een natuurlijke dood zijn gestorven, maar er wordt volgens RTV Oost vrijwel zeker nog nader onderzoek gedaan naar de exacte doodsoorzaak.

Bajesdoelwit

Camil A. zou volgens bronnen een natuurlijke dood zijn gestorven, maar liep in de aanloop naar zijn dood een voedselvergiftiging op. De nabestaanden zullen daarom waarschijnlijk aandringen op nader onderzoek, ook aangezien Camil A. en zijn twee zonen in de gevangenis meerdere malen met de dood zijn bedreigd en de vader en oudste zoon Dejan doelwit waren van aanslagen.

Overgeplaatst

In de gevangenis werden meerdere pogingen gedaan om Camil A. te liquideren, een eerste poging vond enkele dagen na de uitspraak levenslang plaats op 6 november 2020. Zijn zoon Dejan werd in de gevangenis in Arnhem neergestoken. Daarop werden beide familieleden al verschillende keren overgeplaatst naar andere gevangenissen.

Hoger beroep

Zowel de vader als zijn twee zoons gingen in hoger beroep tegen het vonnis levenslang van de rechtbank. Het hof gaf in juni vorig jaar toestemming voor aanvullend onderzoek in aanloop naar het hoger beroep. In oktober 2022 stond bij het gerechtshof een nieuwe pro-formazitting op de planning. In het geval van Camil A. komt dat hoger beroep nu te vervallen.

Koelbloedige executies

Bij de gruwelijke moordpartij in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede kwamen op 13 november 2018 vier mannen om het leven. Ze werden van dichtbij door het hoofd geschoten. De rechtbank sprak van koelbloedige executies.

Waslijst aan bewijs

Twee jaar later werden de drie Servische familieleden uit Hengelo door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot levenslang. De vader en zijn zonen hebben altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de viervoudige moord, maar tegen hen lag een waslijst aan bewijs, zoals camerabeelden, dna-sporen en bloed in hun VW Golf.

Volgens RTV Oost was het motief voor de viervoudige moord een hoogoplopende ruzie met twee van de vier slachtoffers over de levering van een ondermaatse partij wietstekken.

Verklaring

Opvallend is dat Camil A. met het oog op het hoger beroep zijn eerdere stilzwijgen had doorbroken en bij de politie een uitvoerige verklaring aflegde. Volgens hem hadden hij en zijn zonen de ‘kwartetmoord’ niet gepleegd, maar twee mannen en twee vrouwen. Zijn verklaring rammelde echter op verschillende punten.



Wat de gevolgen van het overlijden van Camil A. zijn voor het verdere verloop van het hoger beroep is nog onduidelijk. Zo is volgens advocaat Roy van der Wal onduidelijk wat voor verklaring zijn cliënt Camil A. heeft afgelegd en wat hij heeft gezegd over de eventuele rol van zijn twee zonen bij het misdrijf.