Tot ruim 10 jaar cel geëist voor leiders cocaïnewasserijen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle celstraffen van tien jaar en zeven maanden en geldboetes van 100.000 euro geëist tegen de 45-jarige Saïd T. uit Schiedam en de 45-jarige Cüneyt O. uit Capelle aan den IJssel voor het leidinggeven aan een internationale drugsorganisatie.

Beeld: de brand bij een drugslab in Poortvliet, in 2020.

De mannen werkten volgens justitie nauw samen met een Mexicaanse/Colombiaanse organisatie die cocaïne via Spanje naar Nederland smokkelde. Volgens het OM stonden de verdachten aan het hoofd van meerdere cocaïnewasserijen.

Voortvluchtig

Tegen de 63-jarige medeverdachte Mauritz van V. uit Zeist eiste het OM acht jaar cel en een geldboete van 25.000 euro. Twee van de drie verdachten zijn aangehouden op 18 mei 2021. Saïd T. uit Schiedam is nog altijd voortvluchtig.

Ingevlogen

De criminele organisatie werkte samen met een Mexicaans/Colombiaanse organisatie die specifieke kennis heeft over het productieproces in de cocaïnewasserijen en het opbouwen van de drugslabs. De Mexicaanse en Colombiaanse medeverdachten werden speciaal hiervoor naar Nederland ingevlogen.

Schoolplein

Uit ontsleutelde cryptochats en politieobservaties blijkt dat de verdachten veel contact met elkaar hadden over de overdrachten en leveringen van cocaïne en grote sommen contant geld. De twee 45-jarige mannen communiceerden via cryptotelefoons, maar ze spraken ook af op het schoolplein van hun kinderen om daar hun criminele zaken te bespreken.

Ontploft xtc-lab

Volgens het OM hadden de verdachten een stevige vinger in de pap in een grote cocaïnewasserij in een boerderij in het Zeeuwse Poortvliet. De 63-jarige Mauritz van V. leverde onder meer het materiaal en de chemicaliën om de labs op te bouwen. In Poortvliet zijn van januari 2020 tot en met maart 2020 grote hoeveelheden cocaïne geproduceerd. Totdat een explosie en felle brand daar op 27 maart 2020 een einde aan maakten. In het afgebrande lab werden ketels, grondstoffen voor drugs (o.a. xtc) en drugsafval gevonden.

Twintig schapen en acht lammetjes in de schuur kwamen door de explosie om het leven.

‘De leidinggevende rol van de hoofdverdachten werd ook hier weer duidelijk. De 45-jarige man uit Capelle aan den IJssel spreekt dan over “ons” boerderij die in brand staat. Samen met zijn compagnon neemt hij de leiding in het onderbrengen van de Mexicaanse medeverdachten uit het lab naar diverse onderduikadressen’, aldus de officier van justitie.

Nieuw drugslab

Vrijwel direct na de ontploffing van het drugslab in Poortvliet, opende de organisatie alweer een nieuwe productielocatie in een schuur in Halsteren, deels verstopt onder camouflagenetten. Uit de chatgesprekken blijkt dat het lab in ieder geval vanaf half april 2020 tot 4 mei 2020 volop heeft gedraaid.

Verborgen ruimtes

Het onderzoek bracht ook diverse stashlocaties van de organisatie in beeld, in o.a. Rotterdam en Schiedam. In woningen werden verborgen ruimtes gevonden waar het geld en de cocaïne bewaard werden en van waaruit de overdrachten naar de afnemers werden gedaan. Bij een doorzoeking werd bijvoorbeeld 10 kilo cocaïne en ruim 860.000 euro gevonden, verpakt in bigshoppers. Ook werd een vuurwapen en geldtelmachine aangetroffen.

4,5 miljoen euro

Uit het financiële onderzoek is duidelijk geworden dat de verdachten geen legaal inkomen hebben dat de aanschaf van bijvoorbeeld een Porsche Cayenne van een van hen en de contante geldbedragen kunnen verklaren. De officieren verdenken de mannen daarom ook van witwassen. Uit een aangetroffen drugsadministratie blijkt dat een van hen in mei 2020 in twee weken tijd zo’n 4,5 miljoen euro heeft overgedragen richting Mexico. ‘Hieruit blijkt dat er grote geldbedragen werden verdiend en verstuurd’, benadrukte de officier.

De komende weken staan nog zeven andere verdachten in deze zaak terecht. Ook in het najaar volgen er nog dertien, onder wie een aangehouden Colombiaan.

