Schoonmaak grootste drugsput in Nederlandse natuur begonnen

Bijna drie jaar na de ontdekking van een ‘drugsput’ in Halsteren (bij Bergen op Zoom), is de schoonmaak ervan begonnen. Door juridisch getouwtrek duurde het lang voordat een start werd gemaakt met het afgraven van de zwaar verontreinigde grond. Het gaat om de grootste drugsafvaldumping ooit in Nederland. Dat schrijft BN DeStem.

Acht meter diep

In maart 2021 ontdekte boswachter Erik de Jonge in het Halsters bosje aan de Nieuwe Zandstraat een put waarin het drugsafval werd gedumpt, die was gecamoufleerd om ontdekking te voorkomen. In een bosgebied werden tot op een diepte van acht meter chemicaliën gevonden die werden gebruikt in een nabijgelegen cocaïnewasserij. De kosten lopen in de miljoenen.

De schade aan de natuur is groot. Het gaat om zeker twee zwembaden vol zwaar verontreinigde grond. De bodem wordt door een graafmachine en shovel afgegraven en afgevoerd.

Drinkwater

Volgens boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap zit de echte vervuiling nog veel dieper en zitten de chemicaliën ‘tot bij het grondwater’. Vanwege de omvang van de verontreiniging duurt het volgens de Jonge zeker tientallen jaren voordat de natuur volledig is hersteld. ‘Als we op zijn vroegst over vijf jaar weer bomen kunnen planten, mogen we van geluk spreken. Het duurt misschien wel honderd jaar voordat hier weer een bos van formaat staat.’

De huidige status is een gigantische bouwput waarbij de bodem wordt afgevoerd en nieuw zand wordt aangevoerd. In de bodem worden filters geplaatst die de grond moeten reinigen, maar echt schoon wordt het nooit meer, aldus De Jonge.

Nieuwe verontreiniging

Door de juridische strijd over wie opdraait voor de kosten, heeft het bijna drie jaar geduurd voordat er actie werd ondernomen. Door het verstrijken van de tijd is de verspreiding van de chemicaliën alleen maar groter geworden. Zelfs na uitvoering onderzoek, stuit de aannemer daardoor nu op nieuwe verontreiniging.

Per toeval

Boswachter Erik de Jonge stuitte in maart 2021 per toeval op de drugsput toen de politie in een nabijgelegen schuur onderzoek deed naar wat later een cocaïnewasserij bleek te zijn. ‘In het bosje kwam ik een stapeltje loofhout tegen. Dat schopte ik aan de kant en toen ontdekte ik een met tapijt afgedekte holle ruimte. Toen ik het luik daaronder opende, rook ik meteen de lucht van chemicaliën.’

Bodemonderzoek bevestigde dat. ‘Bij ieder onderzoek dat volgde, bleek de verontreiniging keer op keer groter dan gedacht.’

Extra geld

Omdat de drugsput in Halsteren zo groot is, heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld. De rekening wordt gedeeld met onder meer de provincie. Al is de hoop dat de kosten ooit nog verhaald kunnen worden op de daders. Ook Neerkant, Deurne en Zundert kregen financiële steun van de overheid toen daar op grote schaal drugsafval in de natuur werd gedumpt. Ook in Someren en Boxtel waren grote drugsdumpingen die veel schade veroorzaakten in de natuur. Vaak blijft lange tijd onduidelijk wie opdraait voor de verontreiniging en dus de kosten.

Jaarlijks registreert het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) tussen de 180 en 300 drugsdumpingen. De meeste vinden plaats in Brabant en in het oosten van het land. Ongeveer 20 procent van alle dumpingen vindt plaats in de directe nabijheid van grondwaterbeschermingsgebieden of onttrekkingspunten voor oppervlaktewater.

