Twee Rotterdammers gearresteerd voor aanslagen in Rotterdam

Connect on Linked in

Er zijn weer twee verdachten opgepakt in het onderzoek naar de beschietingen en brandstichtingen van dit voorjaar in Rotterdam. Totaal zijn nu zeven mensen aangehouden. De incidenten, bij onder meer Surinaamse (eet)winkels, vonden plaats in mei van dit jaar. In de zaak van een ontploffing in de Jagthuisstraat zijn een Amsterdamse voetbalster en haar vriend verdachte.

Centjes

Afgelopen mei vond een reeks geweldsincidenten plaats die volgens de politie met elkaar verband houden. In de eerste weken van mei 2020 vonden in Rotterdam schietincidenten plaats op de Frits Ruysstraat, Potgieterstraat, Van Galenstraat, Mathenesserdijk en Jagthuisstraat. Een paar dagen na de beschieting van een woning op de Jagthuisstraat vond daar een explosie plaats. Getuigen zagen toen een auto wegrijden. De inzittenden van deze auto, een 21-jarige man en een 20-jarige vrouw uit Amsterdam, zijn toen die nacht aangehouden. Dat waren Noura O. (20) en haar vriend Ismail el B., die ook verdacht van uitvoeren van de liquidatie van Omar “Centjes” Essalih, in Amsterdam-Oost.

A16

Drie andere verdachten kwamen in de maanden erna vast te zitten voor de Rotterdamse incidenten.

De twee nieuwe verdachten zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de incidenten. Het gaat om twee Rotterdammers van 30 en 35 jaar.

Eén van de verdachten werd maandagavond gestopt in een auto op de A16 nabij Breda. De andere verdachte werd later die nacht gearresteerd op de Banierstraat in Rotterdam. De verdachten zitten in beperkingen wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Daarom zegt de politie nu niet meer informatie te willen geven over hun mogelijk rol.