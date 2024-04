Twee Rotterdammers krijgen 4,5 jaar cel voor omkopen motoragent

Connect on Linked in

Twee Rotterdammers van 32 en 38 jaar zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het omkopen van een politieagent Orm K.. Die verschafte hen vertrouwelijke politie-informatie die werd gebruikt door criminele organisaties. De twee zijn ook veroordeeld voor het handelen in drugs.

Grote gevolgen

Het zeer regelmatige contact van de verdachten met de agent verliep via op EncroChat en SkyECC en vond plaats tussen 2018 en 2020. Motoragent Orm K. is in 2020 voor de zaak veroordeeld tot 4 jaar cel.

Uit zowel de verklaring van K. als uit de ontcijferde berichten bleek dat de 38-jarige verdachte aan de agent doorgaf welke informatie hij uit het systeem moest halen in ruil voor geld. De 32-jarige verdachte kwam de informatie vervolgens bij de agent ophalen en gaf hem hiervoor het beloofde geld.

Martelkamers

De informatie die de omgekochte agent deelde met de mannen bestond uit persoons-, adres- en kentekengegevens. Deze informatie had te maken met de mogelijke daders van een ripdeal en hield verband met de martelkamers in de Wouwse Plantage. Kort na het opvragen van de politie-informatie werden een woning en een bedrijfspand aan de gedeelde adressen beschoten.

Drugshandel

Uit de ontcijferde berichten kwam ook naar voren dat de mannen actief waren in de drugshandel. Zo vond er op 8 juni 2020 een chatgesprek plaats waaruit bleek dat de 38-jarige man een kilo cocaïne heeft verkocht. Ook werd in de chatberichten gesproken over enorme bedragen, Panama, Colombia, Bolivia en de mogelijke inkoop van grote partijen drugs. De 32-jarige man handelde ook in drugs en had daarnaast 8 kilo cocaïne en 205 gram heroïne in zijn bezit.

4,5 jaar cel

De rechtbank krijgt op basis van het dossier de indruk dat de 38-jarige man opereerde als een informatiemakelaar voor criminelen en een achterliggende criminele organisatie, terwijl hij de 32-jarige medeverdachte als loopjongen inzette.

De rechtbank vindt met name de lange periode dat er informatie werd doorgegeven, het systematische karakter en de grote gevolgen van de omkoping zeer ernstig.

Zie ook:

‘Verdachte in omkopingszaak politiemol naar Dubai gevlucht’