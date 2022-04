‘Verdachte in omkopingszaak politiemol naar Dubai gevlucht’

Connect on Linked in

Een van de drie verdachten die politiemol Orm K. (46) zouden hebben omgekocht is naar Dubai gevlucht. Dat schrijft het AD, dat donderdag aanwezig was bij een pro-formazitting in de zaak. Nederland heeft de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verzocht om deze 26-jarige Rotterdammer te mogen horen, maar het is onduidelijk wat justitie in dat land met dat verzoek doet.

Mogelijk ontlastend

Het horen van de voortvluchtige Rotterdammer is essentieel voor de verdediging van de andere twee verdachten (een 48-jarige Zeistenaar en een 30-jarige Rotterdammer) omdat hij hen mogelijk zou kunnen ontlasten. Volgens het OM heeft de man uit Zeist aan politiemol Orm K. uit Vianen tussen de 800 en 1000 euro betaald, de Rotterdammers zouden 10.000 euro hebben betaald voor vertrouwelijke informatie uit politiesystemen, die K. als motoragent doorspeelde.

Pgp-telefoon

K. werd op 17 mei 2020 door de Rijksrecherche aangehouden. Bij de doorzoeking van zijn politielocker vonden rechercheurs geprinte vertrouwelijke stukken die geen relatie hadden met zijn werkzaamheden. Bij de doorzoeking van zijn woning werd ook een pgp-telefoon aangetroffen.

Vier jaar cel

Orm K. werd in december 2020 veroordeeld tot vier jaar cel. Hij speelde in ruil voor geld twee jaar lang vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, kentekeninformatie, politie-uniformen en opsporingsonderzoeken door aan criminelen. Justitie vermoedt dat er een verband is tussen gelekte adressen en een reeks beschietingen van woningen in Rotterdam.

De 30-jarige Rotterdammer zit als enige verdachte nog vast. In zijn woning werd 8 kilo cocaïne en 8000 euro contant geld aangetroffen.