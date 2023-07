Tweede Kamerlid Ellian uit zorgen over ‘licht gevangenisregime’ van Noffel

Connect on Linked in

Ulysse Ellian (34), Tweede Kamerlid van de VVD, zet vraagtekens bij het ‘lichte gevangenisregime’ waarin de tot levenslang veroordeelde Naoufal “Noffel” F. (42) verkeert. In een interview met Panorama zegt hij zich zorgen te maken over het contact dat F. kan hebben met medegedetineerden. ‘Kan iemand mij vertellen waarom deze man niet in de EBI verblijft?’

Ali Motamed

Naoufal F. werd in 2019 door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot levenslang voor het uitlokken van de moord op de Iraanse elektricien Ali Motamed in Almere, eind 2015. De rechtbank hield bij het bepalen van de strafmaat rekening met het feit dat F. al was veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf vanwege de mislukte liquidatie van Peter R. in Diemen, eind 2015.

Politicus en advocaat Ulysse Ellian zegt zich in de zaak Noffel zorgen te maken over het feit dat ‘wanneer een gedetineerde zich een tijdje goed heeft gedragen er vrij snel wordt besloten dat hij naar een lichter regime kan worden overgeplaatst’.

Het streng beveiligde Kamerlid Elian in Panorama:

‘Hij is een belangrijke sleutelspeler geweest in het criminele netwerk van Ridouan T. én hij heeft een connectie met de beruchte Ierse Kinahan-clan, die zich richt op het importeren van drugs en wapens. Kan iemand mij vertellen waarom deze man niet in de EBI verblijft? Na zijn arrestatie heeft hij even op de Afdeling Intensief Toezicht van de gevangenis in Leeuwarden gezeten, een soort EBI-light, maar later is hij overgeplaatst naar de gevangenis in Arnhem. Onder een nóg lichter regime. Daar verblijft hij, naar mijn weten, nu nog steeds. Ik vrees dat hij daar veelvuldig contact met de buitenwereld en met andere gevangenen kan hebben.’

Naoufal F. werd in april 2016 opgepakt in Ierland in een appartement dat behoort aan de Kinahan-clan. In oktober vorig jaar werd bekend dat het hoger beroep in zijn zaak op de lange baan wordt geschoven. Zolang niet duidelijk is of de procedure rond het destijds tegen hem uitgevaardigde arrestatiebevel aan alle regels heeft voldaan, kan zijn hoger beroep niet inhoudelijk worden behandeld.

Elian pleit in het geval van Noffel voor een regime waarbij contact met medegevangenen en de buitenwereld zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

‘Waarom zitten gedetineerden die binnen een crimineel samenwerkingsverband een leidinggevende rol hebben, of hebben gehad, niet standaard in een regime waarbij contact met andere gedetineerden en de buitenwereld zo beperkt als mogelijk is? Als Kamerlid is het niet aan mij om te bepalen op welke afdeling Noffel zijn straf moet uitzitten, maar iemand als hij moet toch niet via zijn contact met de buitenwereld of met medegedetineerden de mogelijkheid hebben om nieuwe aanslagen te kunnen beramen?’

Ellian waakt voor naïviteit en noemt als voorbeeld Benaouf A., die via versleutelde berichten vanuit detentie opdracht zou hebben gegeven tot het liquideren van Noffel F.