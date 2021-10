Aangehouden verdachten moord Boom veroordeeld voor liquidatiepoging Diemen

Connect on Linked in

De drie verdachten die eind vorige week en maandag zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Lucas Boom in 2015, zijn Atif M. (39), Qio C. (32) en (mogelijk) Genaro L. (29). Dat blijkt uit onderzoek van Crimesite. Vorige week dinsdag is al de 40-jarige Randall D. in zijn cel aangehouden.

Door Roel Janssen

De drie verdachten zijn in december 2018 door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot lange celstraffen voor de liquidatiepoging op Peter “Pjotr” R. in Diemen-Noord, in 2015. Vermeend schutters Atif M. en Qio C. kregen daarvoor de maximale celstraf van 20 jaar. Vermeend spotter Genaro L. kreeg van het hof 13,5 jaar cel. Zijn advocaat geeft geen enkel commentaar.

Verhoord

De drie verdachten zijn na hun aanhouding in hun cel verhoord en zitten in de moordzaak van Lucas Boom niet meer in voorlopige hechtenis. Ze blijven wel verdachten in het onderzoek. Atif M. en Qio C. waren eerder ook al verdacht van betrokkenheid bij de moord op Boom. Het OM meldde dinsdag met de arrestatie van de vier verdachten vermoedelijk alle uitvoerders van de liquidatie van Lucas Boom te hebben gearresteerd.

Vergismoord

Randall D. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de vergismoord van Mohammed Bouchikhi (17) in een buurthuis op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam, op 26 januari 2018. De kogels waren vermoedelijk bedoeld voor Gianni L. die evenals een ander slachtoffer gewond raakte.

Qio C. was in 2014 in het gezelschap van de Amsterdamse crimineel Derkaoui “Pirki” van der Meijden toen die op de Borneokade in Amsterdam-Oost werd doodgeschoten. C. was in die zaak geen verdachte maar getuige.

Lucas Boom werd op 9 juni 2015 in een woonwijk in Zaandam op klaarlichte dag door mannen met automatische wapens neergeschoten. Tientallen basisschoolleerlingen zagen dit gebeuren. Boom werd geraakt door meerdere kogels en overleed ter plaatse.