‘Tweede Kamerlid Ellian wordt zwaar beveiligd’

Het VVD-Kamerlid Ulysse Ellian (34) leeft ‘sinds enkele maanden’ in een zwaar beveiligingsregime van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de politie. Ellian heeft dat gezegd in een interview met Het Parool. Over de oorzaak zegt de 34-jarige politicus niets. Hem is verteld dat beveiliging noodzakelijk is.

Taghi

Ellian zegt in het interview: ‘Ik ga niet mijn mond houden’.

Het Tweede Kamerlid uitte zich het afgelopen jaar op felle toon over de strijd tegen de georganiseerde misdaad. En ook over de mogelijkheden die Ridouan Taghi zou hebben om te communiceren met de buitenwereld. Ellina stelde ook dat het vervoerd van Taghi naar de rechtszaal risico’s op gewelddadige ontsnapping met zich mee zou brengen.

Taghi deed overigens aangifte tegen onbekenden die vanuit justitie informatie zouden lekken naar Ellian. Volgens zijn advocaat Inez Weski is er meerdere keren vanuit ‘justitiesystemen’ vertrouwelijke informatie gelekt naar De Telegraaf en Ellian, ‘die aan de gelekte informatie vervolgens allerlei onjuiste insinuaties verbinden’. Ook advocaat Yassine Bouchikhi deed aangifte nadat tijdens een Kamer-overleg Ellian volgens Bouchikhi bleek te beschikken over geheime informatie.

Gestegen

Ellian meende dat de opzet van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught in de ogen van specialisten in de Verenigde Staten ‘verkeerd‘ zou zijn omdat gedetineerden onderling contact zouden kunnen houden.

Het aantal personen dat in Nederland een vorm van intensieve beveiliging krijgt is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat legt een zware wissel op met name de politie. Exactie cijfers over het aantal personen dat beveiligd wordt zijn niet bekend.