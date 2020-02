Gevaarlijke drug fentanyl gevonden in Eindhoven

Connect on Linked in

In een schuurtje in Eindhoven heeft de politie vorige week maandag een kilo fentanyl in beslag genomen, zo meldt het landelijk parket dinsdag. De eigenaar van het schuurtje was een 42-jarige Eindhovenaar die is aangehouden. De vondst werd gedaan in een zeer groot onderzoek van de landelijke eenheid van de politie naar grondstoffen voor synthetische drugs. De aanhouding en het onderzoek kwam vorige week al naar buiten.

Het is voor zover bekend volgens het landelijk parket de eerste keer dat zo’n grote hoeveelheid van deze stof is gevonden in Nederland. Fentanyl (morfinomimeticum) is een drug die verwant is aan morfine en heroïne alleen vele malen sterker. De werking is 80 tot 100 keer sterker dan die van morfine. Het middel wordt gebruikt in de medische wereld als verdovingsmiddel en pijnstiller. Fentanyl werkt niet alleen bij inademing of innemen via de mond maar ook al bij aanraking met de huid. In de Verenigde Staten wordt het ook gebruikt bij het voltrekken van de doodstraf.

Fentanyl is erg verslavend. In de Verenigde Staten is momenteel sprake van een epidemie omdat er in een aantal jaren zeer veel mensen verslaafd zijn geraakt aan middelen als fentanyl, dat vaak uit China wordt geïmporteerd. In Nederland is fentanyl sinds vorig jaar verboden.

De agenten die de zak vonden dachten dat ze cocaïne in handen hadden. Na onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kwam vast te staan dat het om fentanyl ging. Er zijn geen aanwijzingen dat de gezondheid van de politiemensen die de stof hebben aangetroffen in gevaar is gekomen, aldus het OM.

Bij het onderzoek zijn verder onder meer dure horloges, duizenden euro’s in contanten (waaronder een biljet van 500 euro), verboden wapens en munitie in beslag genomen.

Het OM bracht al eerder naar buiten dat de 42-jarige Eindhovenaar ervan wordt verdacht vorig jaar juli in een loods over de grens bij het Duitse Noordrijn-Westfalen spullen in een bestelbus te hebben geladen. Dat waren grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Vervolgens zou hij dat hebben gelost in de buurt van Zaltbommel. Ook in Duitsland loopt een onderzoek naar de zaak.