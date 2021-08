Tweede woning gesloten in ontvoeringszaak

Connect on Linked in

De gemeente Alblasserdam heeft maandagavond een tweede woning gesloten in verband met de vergisontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp. Zaterdag werd daar ook al een woning gesloten. De woningen zijn voor een termijn van veertien dagen gesloten.

De eerste woning is een huis aan De Boezem en de tweede aan de Merelstraat. De bewoners van deze laatste woning staan in relatie tot (familie) van het mogelijke subject van de ontvoering in bij Hoofddorp.

Zaterdagmorgen werd aan de Kreekweg in Zwijndrecht een bedrijfspand geramd met een auto en in brand gezet. Er zijn daar bedrijven van het doelwit gevestigd. Het Openbaar Ministerie zegt te vermoeden dat de zaak verband houdt met een cocaïnevondst van 1.899 kilo eind juli in Antwerpen. Toen werd in de haven van Antwerpen 1899 kilo coke onderschept. In deze zaak is nog niemand aangehouden. Voor de vergisontvoering van de 56-jarige Hoofddorper zitten zes verdachten in voorarrest.