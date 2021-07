Vechtsportlegende Ernesto Hoost behoedde veel jongeren voor ‘ergere stappen’

Connect on Linked in

In een nieuwe aflevering van de podcast Doofpod vertelt de Nederlandse kickbokslegende en voormalig meervoudig K-1 kampioen Ernesto Hoost (55) dat hij als trainer veel jongeren heeft “behoed voor ergere stappen” in het criminele milieu. Tegelijkertijd zegt Hoost: ‘Maar je kan niet iedereen behoeden want je bent ook hoe je bent en met sommige jongens loopt het niet goed af.’

Door Roel Janssen

Vechtsporter Ernesto Hoost (bijnaam Mister Perfect) wist als enige samen met mederecordhouder Sem Schilt vier keer de K-1 te winnen. In aflevering 18 van Doofpod van de Amsterdamse rapper en straatveteraan SugaCane (Eugene Voorn) zijn Hoost en de Rotterdamse rapper Excellent te gast. De K-1 kampioen zegt dat hij in de jaren negentig in Amsterdam-Oost acht jaar lang sportles gaf aan alternatief gestrafte jongeren. ‘Daar zaten een paar heftige jongens bij die later heel groot zijn geworden en helaas ook wel weer het leven hebben moeten laten’, aldus Hoost.

Gwenette Martha

Hij vertelt dat het mooi werk was, maar dat hij er op een gegeven moment wel klaar mee was.

‘Die lobi (liefde) die je nog steeds krijgt – we zijn nu 24 jaar verder – van jongens die ik soms niet meer ken. De bekendste is denk ik Gwenette Martha… Ja, rest in peace. Het was natuurlijk een boef, dat weet ik wel. Maar hij was zo relaxt, hij was rustig. De jongens die daar kwamen wilden altijd een beetje laten zien hoe goed of stoer ze waren. En hij deed dat nooit. Als mensen vervelend tegen hem deden keek hij een beetje ‘zo van’, maar hij deed niks en zei niks. Toen we klaar waren kwam zijn broer Giovanni, die was meer van ‘kom op nou man!’ als iets hem niet aanstond. Maar ook niet echt heel vervelend hoor, absoluut niet. Op een gegeven moment ging ik werken bij de deur in de Bijlmer, bij feestjes in Oost soms en dan kwam ik Gwennete vaak tegen. Altijd relaxt, altijd op de achtergrond.’

‘Altijd respectvol’

Als SugaCane daarop zegt dat dat zijn buurjongens waren en hij met ze opgroeide, zegt de in Heemskerk geboren Ernesto Hoost: ‘Op een gegeven moment ging het mis met Giovanni en later met Gwenette. Dat is gewoon apart, want je weet dat hij een boef is, maar dat gevoel had ik totaal niet bij hem. Hij was altijd respectvol, deed normaal, was rustig en nooit op de voorgrond. Je weet dat iemand een boef is en dan gebeurt zoiets. Ik vond het echt heel erg.’

Gwenette Martha was er in 1992 getuige van dat zijn broer Giovanni werd doodgeschoten op het Rembrandtplein na een ruzie met een groepje Marokkanen. Mohamed Chekhchar, de moordenaar van Giovanni, werd kort na zijn vrijlating in 2003 geliquideerd in de Amsterdamse coffeeshop Ruthless. Kopstuk in de Amsterdamse onderwereld Gwenette Martha werd in 2014 geliquideerd in Amstelveen. (tekst gaat verder na de reclame).

Trots

Ernesto Hoost zegt dat hij als coach ervoor heeft gezorgd dat jongeren niet afgedwaald zijn.

‘Ik weet honderd procent zeker dat ik en andere mensen van het team veel jongens wel hebben behoed voor ergere stappen, maar je kan niet iedereen behoeden want je bent ook hoe je bent en sommige jongens, daar loopt het niet goed mee af. Dat is nou eenmaal zo. Maar ik weet ook dat er genoeg jongens zijn die het wel goed hebben gedaan daarna. Jongens die miljonair zijn geworden met hun eigen bedrijf. Dan ben je trots, want dan weet ik dat ik daar toch een kleine bijdrage in heb gehad.’

Ron Nyqvist

Rapper SugaCane staat met een uitgebreid hoofdstuk in het onlangs verschenen boek Straight Outta Crime. Hij vertelt daarin onder meer dat hij in 2008 met de track Fight Muzik openingsact was voor kickbokser Errol Zimmerman in de match tegen Björn Bregy in de Amsterdam Arena. SugaCane onthult verder dat hij datzelfde jaar van wijlen Golden Glory-eigenaar Ron Nyqvist (‘die alles regelde vanuit de gevangenis’) naar Zuid-Korea mocht om ook daar te openen voor Zimmerman.

Crimineel, kickbokser en vechtsportorganisator Nyqvist zat toen 20 jaar cel uit voor een dubbele moord op de tweelingbroers Rob en Eric Driessen. In 2015 schoot Nyqvist (in de jaren negentig lid van de zeer gewelddadige “Juliëtbende”) zichzelf dood in een parkeergarage aan de Bart Poesiatstraat in Amsterdam-Osdorp.