Amsterdamse rapveteraan brengt in clip eerbetoon aan ‘gevallen soldaten’

De Amsterdamse rap- en straatveteraan Sugacane (Eugene Voorn, 1973) heeft donderdag zijn eerste Nederlandstalige rapclip gepubliceerd. In de video Typisch Amsterdams geeft hij een eerbetoon aan enkele beruchte Amsterdamse criminelen met wie hij opgroeide en die zijn overleden door vuurwapengeweld, zoals Gwenette Martha en Boneka Belserang.

Door Roel Janssen

Sugacane is een van dé grondleggers en exponenten van rap in Nederland. De Surinaams/Amsterdamse straatveteraan was samen met o.a. rapper Deams de eerste Engelstalige mc (master of ceremonies) in ons land die underground rap naar een hoger level tilde, voordat in de jaren negentig acts als Postmen hier commercieel succes bereikten.

Vroeger gooide Cane prullenbakken en blikken bier naar neppe rappers, maar hij stond ook met één been in het straatleven. Zo groeide hij op met beruchte Amsterdamse criminelen van wie enkele inmiddels zijn geliquideerd. Sugacane koos echter zijn eigen pad: muziek en onderwijzen.

ABC’ers

In zijn eerste Nederlandstalige rapvideo Typisch Amsterdams geeft hij naast een ode aan de hoofdstad ook een eerbetoon aan enkele ‘gevallen soldaten’ uit de Amsterdamse onderwereld. Zo passeren onder meer de geliquideerde Amsterdamse beroepscriminelen (ABC’ers) Gwenette Martha, Boneka Belserang, Quincy “Sin Quin” Soetosenojo en Eaneas Lomp de revue met foto’s die in de video omhoog worden gehouden. De clip eindigt met een shot van Sugacane die een foto van Martha draagt en naar wie hij in zijn lyrics refereert (‘Getekend door het leven en heb velen begraven / Gwenette rest in peace, hoe kan ik de tranen nog dragen?’).

‘Buurjongens of bekenden’

In de video zijn ook o.a. Boneka’s broer Etous en Van Gogh-rover Octave “Okkie” Durham te zien. Sugacane kent “Okkie” al vanaf zijn tiende. Op de vraag van Crimesite of deze namen allemaal jeugdvrienden van Cane waren of vooral bekenden zijn uit de Pijp in Amsterdam-Zuid, zegt de rapper:

‘Al die jongens zijn of mijn buurjongens geweest in Amsterdam-Zuid waar we opgroeiden of bekenden uit het uitgaansleven via via. Amsterdam is klein, maar we zwommen in hetzelfde Mirandabad, kwamen in dezelfde buurthuizen (De Brug/De Pijp) en aten bij dezelfde snackbar. Dus ja, we kennen elkaars moeders en zijn echt met elkaar opgegroeid, alleen niemand is verantwoordelijk voor elkaar. Iedereen kiest zijn eigen pad. Mijn pad is muziek en onderwijzen.’

Over Gwenette Martha en zijn in 1992 doodgeschoten broer Giovanni, zegt Cane:

‘Gwenette was echt mijn buurjongen en ik ben samen met zijn eerder vermoorde broer opgegroeid. Daar begon de wending van de hele buurt. Verdriet uit zich heel gevarieerd. Ik koos voor hiphop.’ (tekst loopt door na de advertenties).

Veteraan in de hiphopscene

Sugacane rapte in het verleden maar een paar keer eerder in het Nederlands. Dat deed hij op de ‘possecut’ XXX van rapper Brainpower (2001) en de disstrack Suikerfeest (2008) aan het adres van Lange Frans. Tijdens zijn lange muziekcarrière die in de jaren tachtig begon, werkte Cane samen met onder meer de bekende Amerikaanse rapartiesten Redman en wijlen rappers Ol’ Dirty Bastard (Wu-Tang Clan) en Sean Price. Met laatstgenoemde scoorde hij in 2010 de undergroundhit Heat Rock.

In de jaren negentig stond Cane op verschillende podia in zowel Nederland als Duitsland, waaronder in het voorprogramma van Snoop Dogg, Wu-Tang Clan en Busta Rhymes. Ook scoorde hij undergroundhits met de singles Let ’Em Know (1996) en You Can’t Fool Mine (2000).

Most Official

Nadat Cane in 2006 als bendeleider in de Bijlmer de hoofdrol speelde in de film Bolletjes Blues richtte hij datzelfde jaar met o.a. rappers U-Niq, Rowdy en Mr. Probz het Engelstalige rapcollectief Most Official op. In een van hun clips was ook vermeend ‘moordmakelaar’ Delano “Keylow” R. te zien, die sinds 2018 vastzit in het Eris-proces. Most Official drukte direct een dikke stempel op onvervalste kwaliteits hardcore rap van Nederlandse bodem met volop verwijzingen naar het gangsterleven. In 2009 bracht Cane onder zijn bijnaam Redlight Boogie zijn debuutalbum Dirty Money, Clean Hands uit.

Twaalf jaar na zijn laatste uitgebrachte Nederlandstalige rapnummer is Sugacane nu dus terug van nooit weggeweest. Ook heeft hij sinds kort zijn eigen podcast Doofpod, waarvan de eerste aflevering op YouTube is te zien.