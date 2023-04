Veel schade na zware explosie in Amsterdam-West

Connect on Linked in

Bij een explosie in het portiek van een appartementencomplex aan de Comeniusstraat in Amsterdam-Slotervaart is veel schade ontstaan. Meerdere ruiten en brievenbussen zijn gesneuveld en de straat ligt bezaaid met glas. Ook raakten meerdere geparkeerde auto’s beschadigd. Niemand raakte gewond.

(Beeld: Robby Hiel / Persbureau UNN)

De explosie vond rond 03.40 plaats. Volgens de politie zijn twee daders na de explosie waarschijnlijk op een donkere scooter gevlucht richting Amsterdam-Osdorp.

Veiliggesteld

Verschillende (specialistische) diensten van de politie hebben ter plaatse (buurt)onderzoek verricht, waaruit bleek dat er geen gevaar meer is voor omwonenden. Het explosief is veiliggesteld. Om wat voor soort explosief het gaat, maakt deel uit van het onderzoek.

Eerdere explosie

Het was niet de eerste explosie in de lange straat. In mei vorig jaar veroorzaakte een explosie in de Comeniusstraat een grote ravage doordat veel ramen van omliggende woningen sneuvelden en gevels en auto’s beschadigd raakten. Er raakte niemand gewond. Voor de aanslag van een met flitspoeder gemaakt explosief werd de 33-jarige taxichauffeur Levito D. in februari veroordeeld tot vier jaar celstraf.

Liquidatie

Tien jaar geleden werd de 21-jarige crimineel Rida Bennajem geliquideerd in de Comeniusstraat. Justitie verdacht hem ervan betrokken te zijn geweest bij de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, eind december 2012.