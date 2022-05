Verdachte aangehouden in groot onderzoek synthetische drugs

Op een vakantiepark in Westerhoven is donderdagavond 26-jarige man uit Landgraaf aangehouden. Dat maakt het Openbaar Ministerie in Den Bosch dinsdag bekend. De man is de zestiende verdachte in een zeer groot onderzoek naar het produceren en handelen in synthetische drugs. Eerder deze maand zijn in het onderzoek nog twee verdachten aangehouden in Spanje.

(beeld is uit archief)

Productie

Zij zijn kort voor het weekend overgeleverd aan Nederland. De drie zijn maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven nog zeker veertien dagen langer vast zitten.

Het onderzoek draait om een groep die zich op grote schaal zou bezighouden met de productie van en handel in synthetische drugs.

De op het vakantiepark aangehouden man zou net als de twee overgeleverde verdachten bezig zijn geweest met de productie en invoer van synthetische drugs.

Sky ECC

In de zaak hebben de officieren van justitie recent toegegeven dat Nederlandse specialisten hebben gewerkt aan de hack van Sky ECC. Crimesite had daarover gepubliceerd. Tot dan toe had het Openbaar Ministerie steeds gesteld dat alleen Frankrijk daarvoor verantwoordelijk was. Vandaag bericht Crimesite opnieuw over de hack op Sky ECC. In tegenstelling tot wat het landelijk parket heeft beweerd heeft de Franse rechter heeft toestemming voor die hack gegeven in een eigen onderzoek maar op verzoek van België.