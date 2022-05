Verdachte vanuit Spanje overgeleverd in onderzoek naar crystal methlabs

Connect on Linked in

Een 40-jarige man uit Boskoop is donderdag door Spanje aan Nederland overgeleverd in synthetisch drugsonderzoek ‘26Inn’. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij twee nieuwe crystal methlabs, deelname aan een criminele organisatie en van het witwassen van ruim 200.000 euro. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch die voor veertien dagen zijn bewaring heeft bevolen.

Het OM vermoedt dat de verdachte de link was tussen, enerzijds, een Nederlandse organisatie die grondstoffen voor productie van crystal meth regelde en ook de verkoop ervan deed. En, anderzijds, een organisatie met Mexicaanse verdachten die laboranten regelde en de crystal meth produceerde.

Onderzoek 26Inn draait om productielabs van crystal meth. Daaronder vallen onder meer de eerder ontmantelde drugslabs in Achter-Drempt en Moerdijk. De man uit Boskoop is de zevende verdachte die wordt vervolgd in het onderzoek. Hij werd eerder in dezelfde zaak voorgeleid, maar kwam na een paar maanden op vrije voeten vanwege het ontbreken van recidivegevaar. Daartegen kan justitie niet in appèl gaan. De verdachte is vervolgens naar Spanje gegaan.

In 26Inn wordt hij nu voor nieuwe strafbare feiten vervolgd door het OM.

Op 30 juni is de regiezitting in deze zaak bij de rechtbank in Den Bosch.