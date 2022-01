Verdachte achtervolging Van den Heuvel vrijgelaten, situatie ‘lijkt toeval’

Print This Post

Mourad O. (36) uit Utrecht, de verdachte van het mogelijk achtervolgen van misdaadjournalist John van den Heuvel op de A2, is zondagmiddag vrijgelaten op last van de officier van justitie. Hij blijft formeel wel verdachte, maar er is onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden. Het Landelijk Parket zegt dat de verdachte situatie ‘toeval lijkt te zijn’. Het politieonderzoek gaat verder.

Bivakmuts en cryptotelefoon

A. werd vrijdagmiddag door een arrestatieteam opgepakt toen hij in een Audi RS3 te dicht en te lang achter het gepantserde politiekonvooi reed waarin Van den Heuvel zat. De A2 tussen Maarssen en Breukelen werd daarop in beide richtingen afgesloten. In A.’s auto vond de politie volgens Van den Heuvel een bivakmuts en een cryptotelefoon.

Marengo-getuige

O. werd in het voorjaar van 2021 opgeroepen als getuige in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en medeverdachten. Hij beriep zich toen op zijn ‘verschoningsrecht’ en zweeg.

‘Misverstand’

O.’s advocaat Veerle Hammerstein gaf zaterdagmiddag een verklaring waarin ze zei dat het niet is uitgesloten dat het incident op een misverstand berust. Haar cliënt zou niet hebben geweten dat Van den Heuvel in de auto zat. Hij reed wel te hard en te dicht op andere auto’s.

Mourad O. zat drie dagen vast op verdenking van het voorbereiden van ‘een ernstig misdrijf’.