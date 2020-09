Verdachte Delftse granaataanslagen niet opnieuw vast

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag in hoger beroep een verzoek van het Openbaar Ministerie afgewezen om een verdachte van aanslagen met granaten op twee coffeeshops op in Delft vast te zetten, zo bericht Omroep West.

Anonieme getuige

Het OM had gevraagd Dean P. opnieuw in voorlopige hechtenis te nemen nadat zich een anonieme getuige meldde en over P. en B. een belastende verklaring aflegde.

Voor de aanslagen op de coffeeshops in de Breestraat en de Peperstraat in Delft, op 17 mei 2018, is Michael B. veroordeeld tot tien jaar cel. Op delen van de granaten werd zijn dna gevonden. Het bewijs zag de rechtbank ook in onderschepte appjes. Medeverdachte Dean P. werd vrijgesproken, na een eis van acht jaar.

P. is wel veroordeeld tot celstraf voor bezit hebben en verkopen van wapens. Zowel P. als het OM gingen in hoger beroep. P. komt op 10 september vrij omdat hij zijn straf voor de wapens heeft uitgezeten.

Herkend

Kort na het vonnis ging er een anonieme getuige naar de politie. Het komt erop neer dat de getuige zegt de aanslagplegers op 7 september 2019 te hebben herkend op televisie. Ook zegt hij dat de later geliquideerde Delftse crimineel Karel Pronk de opdrachtgever was.

Het gerechtshof vindt nu de verklaring van de getuige onvoldoende om P. opnieuw in hechtenis te nemen. De inhoudelijke behandeling volgt later dit jaar.