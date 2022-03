Verdachte Pino was politie te snel af

Connect on Linked in

Een verdachte in de zogeheten Sesamstraat-zaak is onlangs op het nippertje ontsnapt aan arrestatie. Dat heeft zijn advocaat aan Crimesite desgevraagd bevestigd. De man is in een slepend proces verdacht van onder meer grootschalige cocaïnehandel en witwassen, en wordt ook gezocht door België. De politie sprak van het ‘Sesamstraat-kartel’ omdat de verdachten elkaar in hun onderlinge communicatie met namen uit Sesamstraat aanspraken.

Trage samenwerking

Het twintigtal verdachten werd in 2019 opgepakt maar ze kwamen gaandeweg allemaal op vrije voeten doordat het proces zo langzaam verloopt, onder meer door de trage samenwerking met België en de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen.

Twee van de verdachten zijn in België tot lange celstraffen veroordeeld in een cocaïnezaak. België had hen recent op de internationale opsporingslijst geplaatst. Eén van de mannen werd vorige week op een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Zwolle gearresteerd.

Telefoons van de kinderen

De andere verdachte werd vorige week op de hielen gezeten door onder meer een observatieteam van de politie dat onder andere de woning van zijn ex in de gaten hield. Zijn advocaat Michel van Stratum zegt dat volgens de politie de man daar net niet kon worden aangehouden. Hij was kennelijk net vertrokken. De politie deed wel een inval in het huis en bleef er enige uren lang zoeken. ‘Zelfs de telefoons van de kinderen werden leeggetrokken om informatie te krijgen’, aldus Van Stratum.

Toevallig bracht de politie vorige week een persbericht naar buiten over het Haagse EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) dat in januari 12 personen opspoorde die nog straf uit moeten zitten.

De voortvluchtige man die zich volgens de politie Pino zou noemen liet enige tijd geleden voor de rechtbank een animatiefilmpje maken over het interpreteren van bewijs uit chats van pgp-telefoons. Pino was één van de personages in het filmpje.