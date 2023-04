Verdachten kidnap Nederlander vrijgelaten door procedurefout

Connect on Linked in

De Spaanse justitie heeft door een procedurefout vijf van de zes Franse verdachten moeten vrijlaten in het onderzoek naar de ontvoering en vermissing van zakenman Jamal B. (32) uit Roosendaal. B. werd in augustus 2020 in Marbella met twee auto’s klemgereden en door acht bewapende ontvoerders verkleed als politiemensen uit zijn auto gesleurd en meegenomen. Zijn vrouw en vijf kinderen waren er getuige van.

Nietig verklaard

Dagblad BN DeStem schrijft dat de vijf verdachten door de justitiële blunder nooit meer vervolgd kunnen worden. Zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank in Marbella blijkt in januari 2022 te zijn vergeten een procedure te verlengen in het onderzoek, iets wat strikt noodzakelijk is na een wijziging van de Spaanse wet. De nieuwe rechter in de zaak heeft daarom alle onderzoeksresultaten nietig verklaard die na die datum zijn verkregen, waaronder het bewijs tegen de vijf verdachten. De zaak tegen een eerder opgepakte verdachte kan blijven doorgaan.

Privédetective

Een groep Franse drugscriminelen werd begin dit jaar opgepakt door een speciale eenheid van de Spaanse politie die zich op de zware georganiseerde (drugs)misdaad richt. Deze eenheid had het vastgelopen onderzoek naar de vermissing van de Nederlands/Marokkaanse Jamal B. een nieuwe impuls gegeven, mede door bevindingen van een door de familie ingehuurde privédetective.

Franse huurmoordenaars

De verdachten die de Spaanse politie op de korrel heeft zijn leden van een groep Franse huurmoordenaars die mogelijk minstens tien liquidaties zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol en ook achter deze verdwijning zou zitten.

De politie brengt de groep ook in verband met een liquidatie die een paar dagen na de ontvoering plaatsvond. Doelwit was een Franse zakenman, van Arabische afkomst, die in zijn huis werd geëxecuteerd. Een vriend vond het lichaam de volgende ochtend. Het vermoeden is dat de moordenaars via een van de balkons in het huis waren geklommen.

Gouden tip

Voor de gouden tip in de zaak loofde de familie van Jamal B. in januari dit jaar 100.000 euro uit. De politie denkt aan een afrekening in het criminele milieu, maar de familie ontkent dat. Er is ‘geen telefoontje, geen losgeldverzoek, en geen bewijs van leven’ geweest, aldus bronnen uit de familieomgeving. De familie liet eerder aan Crimesite weten dat het slachtoffer ‘een eerlijke zakenman is’.

Jamal B. zou zijn verward met een activistische politicus in Marokko, die kritiek heeft op de Koning in dat land. B. handelt in dure horloges, stelde de familie eerder.