Verdachten liquidatie Shaquille Goedhart vrijgelaten

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag drie mannen vrijgelaten die verdacht worden van de liquidatie van de 24-jarige Shaquille Goedhart op 2 mei 2019 in de Amsterdamse Bijlmer. Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs om ze langer in voorarrest te houden.

Het Openbaar Ministerie zei tijdens de zitting vrijdag dat het bewijs tegen de drie verdachten zich opstapelde, maar de rechtbank is het daar niet mee eens. Volgens de rechtbank ontbreekt vooralsnog hard bewijs dat het drietal tijdens de schietpartij op de plaats delict was. De drie ontkennen en beroepen zich op hun zwijgrecht.

Drugsmilieu

Goedhart werd op 2 mei doodgeschoten voor de portiekflat van Hoptille in Amsterdam-Zuidoost. Volgens het OM is Goedhart op de bewuste avond naar Hoptille gelokt door Rivelino V. (27), waarna hij en de later in Suriname opgepakte Marc Anthony G. (25) hem doodschoten. Badr K. (30) zou de vluchtauto hebben bestuurd. Justitie houdt rekening met een conflict in het drugsmilieu. Rivelino V. kende de vermoorde Goedhart volgens het OM goed.

Openstaande schild

Goedhart voelde zich al een poos bedreigd en had enkele dagen voor de liquidatie een bericht aan een vriend gestuurd waarin hij schreef dat hij naar zijn huis was gevolgd (‘Mannen achtervolgen me naar mijn osso, pfff’). Hij vermoedde dat de dreiging te maken had met een openstaande schuld van ongeveer 2000 euro.

Op 26 maart is er een volgende zitting in de strafzaak. De drie mannen blijven wel verdachten in de zaak.