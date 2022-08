‘Ex-prof Mendes da Silva (40) opgepakt voor drugshandel en witwassen’

Connect on Linked in

Voormalig profvoetballer en ex-international David Mendes da Silva (40) is donderdag op zijn verjaardagsfeest door de politie in Rotterdam gearresteerd op verdenking van een reeks ernstige strafbare feiten, waaronder drugshandel en witwassen. Dat bevestigen bronnen aan De Telegraaf.

Duizenden kilo’s cocaïne

De naam van de zevenvoudig international van Oranje kwam naar voren in een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel. Daarbij werden duizenden kilo’s cocaïne via de Rotterdamse haven Nederland binnengesmokkeld. Da Silva kwam extra in het vizier van de opsporingsdiensten doordat hij de laatste weken grote geldbedragen contant opnam. De recherche vermoedde toen dat hij een vlucht naar het buitenland voorbereidde.

Edobet

Mendes da Silva wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of hij langer vast blijft zitten. De ex-prof is volgens de recherche ook betrokken bij het illegale gokbedrijf Edobet.

David Mendes da Silva is een ex-profvoetballer van Kaapverdische afkomst die vooral als middenvelder speelde. Hij kwam tussen 1999 en 2017 uit voor Sparta, Ajax, NAC, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos. Bij Ajax speelde hij op huurbasis geen officiële wedstrijden. Hij kwam tussen 2007 en 2009 zeven keer uit voor het Nederlands elftal.

Als Da Silva schuldig wordt bevonden moet hij mogelijk vrezen voor een jarenlange gevangenisstraf.

Quincy Promes

Mendes da Silva is niet de enige voetballer die recent door justitie en politie in verband wordt gebracht met drugshandel. Ook voetballer Quincy Promes wordt door het OM verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Promes kwam in beeld omdat hij met familieleden geïnvesteerd zou hebben in een partij van bijna 4.200 kilo cocaïne die in april 2020 werd onderschept in de Antwerpse haven. Eerder werd de voormalig Ajacied vervolgd voor poging tot doodslag.

