Verdachten Mocro-oorlog ook verdacht van aanslag met bom onder scooter

Twee verdachten van het voorbereiden van verschillende aanslagen in de zogenoemde Mocro-oorlog in de Amsterdamse onderwereld worden ook verdacht van het laten ontploffen van een bom onder een scooter van een rivaliserende crimineel, in 2014. De verdachten zijn Abdelhamid “Kikker” A. (32) en Jeffrey S. (31). Beiden zijn dit jaar aangehouden. A. in februari in Amsterdam en S. in juli in Spanje.

Er zitten in de zaak 13Macarane acht verdachten vast. Ze worden verdacht van het voorbereiden van moordaanslagen in de periode 2014 tot 2016. De politie rekent de verdachten tot de groep van Amsterdammer Houssine “Hoes” A. die mogelijk in Marokko verblijft. Zijn groep vocht vanaf 2012 een bloedige vete uit met een andere groep uit Amsterdam, die van de in 2014 doodgeschoten Gwenette Martha. Meest bekend is de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam in december 2012.

Knokkestraat

Nieuw in de tenlastelegging is de verdenking dat S. en A. betrokken waren bij het laten ontploffen in Amsterdam van een bom onder een scooter op 1 juli 2014. Twee mannen raakten daarbij lichtgewond. Dat waren Samir Z. (alias “Taba”) en zijn broer. Wie volgens het Openbaar Ministerie die bom plaatste is onbekend. S. en A. zouden die aanslag mede hebben voorbereid.

S. wordt ook verdacht van het medeplegen van de mislukte aanslag op Z.. Daarvoor is al een groep mannen veroordeeld, die werden klemgereden in de Knokkestraat in Amsterdam-West. De groep zou het gemunt hebben op Z. omdat hij zou zijn opgetreden als chauffeur van de schutters bij de aanslag in de Staatsliedenbuurt.

Kerkdriel

Volgens justitie probeerde de groep in verschillende pogingen onder meer de gebroeders Yakhlaf om het leven te brengen. Op oudjaarsdag 2015 raakte een van de broers gewond en kwam de ander om het leven in Kerkdriel (zie foto). Voor dat feit zijn verschillende anderen tot levenslange straf veroordeeld. Daarvoor werden enkele pogingen gedaan om hen te vermoorden.

S. wordt er ook van verdacht dat hij deelnam aan de pogingen om in de winter van 2015/2016 in Berlijn “Noffel” F. om te brengen. In Spanje was hij enige tijd verdacht van een liquidatie, waar later drie anderen voor werden aangehouden.

Tata

Het bewijs in de zaak komt vrijwel alleen uit door de politie gekraakte pgp-berichten van Ennetcom. Ook het bewijs voor de nieuwe tenlastelegging over de bom. De officier van justitie schetste op basis van vele berichten een beeld van de criminele organisatie waar A. en S. in zouden passen. In die berichten figureren volgens justitie leidinggevenden als Omar L., die al veroordeeld is voor onder meer de aanslag op Yakhlaf. Er zijn berichten waarin sprake is van een “Tata” (S. volgens de recherche) die vuurwapens voor aanslagen klaarzette. Ook regelde hij een auto: ‘Je moet ff waggie huren man’ zegt iemand, ‘ja weet ik’, zou S. hebben gezegd.

Verder stond S. op een soort loonlijst, aldus de officier. Hij was volgens de officier net als “Kikker” A. duidelijk gelinkt aan de leiding van het netwerk dat moorden liet plegen. Het bewijs komt uit een grote puzzel van honderden berichtjes en pgp-identiteiten.

Foto

Jeffrey S. ontkent de beschuldigingen. Volgens advocaat Desirée de Jonge schrijft justitie maar enkele concreet belastende berichten toe aan S.. De Jonge: ‘alle berichten samen vertellen misschien een verhaal maar voor iedere individuele pgp-gebruiker vaststellen welke rol hij bij voorbereidingen van liquidaties heeft gehad is veel moeilijker of niet mogelijk.’

Een voorbeeld is volgens De Jonge dat S. een foto van de scooter van Z. zou hebben ontvangen. Maar wat er met die foto vervolgens is gedaan is onbekend. De bewuste auto voor de aanslag op Z. is ook niet geleverd door S., zegt De Jonge. Ze wil de huurder van die auto als getuige laten horen.

Verder ontkent De Jonge de prominente rol die justitie voor S. ziet in de criminele organisatie. ‘Sommige zaken zoals de aanslag op op Samir Z. zijn allang uitbehandeld en in geen van die dossiers komt Jeffrey S. voor.’ Volgens haar wordt het pgp-adres van S. in de Noffel-zaak in Berlijn en in Knokkestraat-zaak niet betrokken in chats van accounts van andere verdachten.

Kleine dikke donut

Volgens advocaat Tim Scheffer van Abdelhamid A. kreeg het pgp-account van A. alleen informatie over de aanslag op gebroeders Yakhlaf. Scheffer: ‘Maar alleen kennis hebben van zo’n feit is volgens de Hoge Raad niet genoeg om iemand te veroordelen voor medeplegen.’

A. zou verder een bericht hebben gestuurd met de opdracht om een baken te plakken, voor een aanslag op 5 oktober 2015 op de Utrechtse Amsterdamsestraatweg. Maar of dat plakken uiteindelijk is gebeurd staat niet vast.

Wat betreft de voorbereiding van de aanslag op Naoufal F. komen er drie berichten voor die A. zouden koppelen aan die aanslag. ‘Dat is natuurlijk geen coördineren of medeplegen’, aldus Scheffer, ‘hij trekt niet aan de touwtjes’.

A. zou gesproken hebben over F. als ‘kleine dikke donut’. Volgens Scheffer is dat geen bekende bijnaam van F..

Belserang

De advocaten van A. en S. vroegen om opheffing van de voorlopige hechtenis van hun cliënten.

De groep verdachten zou ook plannen hebben gemaakt en geld hebben betaald voor het laten liquideren van (de inmiddels overleden) Etou’s Belserang en een vriend. En ook voor de liquidatie van Jason L., de rapper die zelf is veroordeeld voor het medeplegen van een moord in Amsterdam-Zuidoost.

Een van de andere verdachten is Benaouf A. die al een straf uitzit voor onder meer van het medeplegen van een moord in Antwerpen (in 2012) op een lid van de groep van Martha. Behalve Jeffrey S. waren er geen verdachten aanwezig.

De rechtbank besloot dat S. en A. vast moeten blijven zitten. De inhoudelijke behandeling in de zaak begint mogelijk in september 2022. Op 31 januari is de volgende zitting in de zaak.

