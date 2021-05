Boek ‘Straight Outta Crime’ over gangsterrap in Nederland verschenen

Connect on Linked in

In het vandaag verschenen boek ‘Straight Outta Crime’ duikt auteur en Crimesite-redacteur Roel Janssen in de wereld van de Nederlandse gangsterrap. Hij beschrijft de hoofdrolspelers en passanten van dit controversiële subgenre dat met name de laatste tien jaar in Nederland door social media en streamingdiensten steeds populairder en zichtbaarder is geworden.

Green Gang

Straatbendes als Green Gang en jongens uit achterstandsbuurten refereren in hun rapteksten volop aan het straatleven, doorspekt met geweld, drugshandel, ripdeals en mooie vrouwen. Van onschuldig flirten met stapels geld en luxe waggies gaat het naar vuurwapens showen en doodsbedreigingen in drillrapvideo’s. En naar dodelijke slachtoffers, zoals op de Pier in Scheveningen, in Rotterdam en in Amsterdam-Zuidoost.

Straatveteranen als SugaCane, Kempi en leden van THC bleven met beide benen op de grond. Maar criminele vrienden stierven een gewelddadige dood. En terwijl JoeyAK en Djaga Djaga in harde aanraking met justitie kwamen, werd Bigidagoe neergeschoten.

Keylow

In het boek staat – naast een groot hoofdstuk over drillrap in Nederland – ook de heftige geschiedenis van Delano “Keylow” R., oldschool gangsterrapper en Crip van het eerste uur. Inmiddels is hij volgens justitie topgangster en als president van motorclub Caloh Wagoh met Ridouan Taghi verantwoordelijk voor een serie liquidaties. Keylow staat momenteel als ‘vermeend moordmakelaar’ terecht in het Eris-proces dat draait om een reeks liquidaties en liquidatiepogingen en -opdrachten. Komende week zijn er weer pro-formazittingen in deze omvangrijke strafzaak.

Een fragment uit ‘Straight Outta Crime’, dat vrijdag is verschenen via uitgeverij Just Publishers i.s.m. Crimesite: