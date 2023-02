‘Verhaal van verdachte privé-detective is flauwekul’

Connect on Linked in

De in België aangehouden Nederlandse privé-detective Gilbert S. is eerder bezig geweest met praktijken, waarbij de vraag was of deze legaal waren. Hij wordt ervan verdacht rechercheurs en officieren te hebben geschaduwd, voor een grote Belgische crimineel.

Arrestatie

De Belgische politie arresteerde onlangs de 54-jarige eigenaar van een Nederlands particulier recherchebureau. Deze privé-detective zou onderzoek hebben gedaan in opdracht van een van de grootste vermeende drugshandelaren in dat land. Dit berichtte Crimesite vorige week, op basis van berichtgeving in de Gazet van Antwerpen.

Op vragen van Crimesite of de Nederlandse vergunning van S. moet worden ingetrokken, wilde het ministerie van Justitie niet ingaan.

Schaduwen

Gilbert S. zou aanwezig zijn geweest bij een groot coke-transport, en hij zou zelfs rechercheurs en officieren van Justitie hebben geschaduwd. Dat laatste zou hij volgens de Belgische justitie hebben gedaan voor de verdachte drugscrimineel Flor B.

Het Algemeen Dagblad meldt nu dat Gilbert S. door een collega al te zijn gewaarschuwd niet mee te werken aan dit soort schimmige praktijken. ‘Hij had wel vaker verhalen over dubieuze klusjes, dan moest hij bijvoorbeeld ergens in het buitenland waardevolle spullen ophalen’, vertelt een privédetective die anoniem wil blijven aan de krant. ‘Dat verhaal over zijn opdracht voor de transportondernemer geloof ik niet. Dat is flauwekul. Ik heb hem gewaarschuwd dat hij ermee moest stoppen.’

Gilbert S. figureerde in 2016 ook in het programma RamBam. Daarin werd onthuld dat hij in een onderzoek dat op verzoek van het programma werd uitgevoerd, een peilbaken had gebruikt. Voor particuliere bureaus is dat verboden.

Dubieus

S. werd geboren in Zuid-Limburg, waar ook zijn recherchebureau is gevestigd, maar hij woont al jarenlang net over de grens. Ervaren collega Ben Zuidema leidde hem op tot privédetective: ‘Ik was verbijsterd toen ik het nieuws hoorde’, reageert hij in het AD. ‘Ik heb hem, zoals al mijn leerlingen, gewaarschuwd: ga niet in op dubieuze verzoeken. Dat hij dit mogelijk toch heeft gedaan, doet pijn.’

De advocaat van S. wil niet reageren op de aantijgingen.