Verkopers van EncroChat-telefoons gearresteerd

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag twee mensen aangehouden die EncroChat pgp-telefoons hebben verkocht in de tijd dat EncroChat actief was. In het voorjaar van 2020 kon de politie door een hack in een Franse server enkele maanden live de berichten van alle Encro-gebruikers meelezen. In 2020 startte het Openbaar Ministerie het onderzoek 26Lemont. De verdenking was dat de exploitanten en eigenaren van EncroChat zich schuldig maakten aan witwassen doordat ze aan zware criminelen telefoons leverden. In de zomer van 2020 ging EncroChat uit de lucht. Tot nu werden geen verdachten in dat onderzoek opgepakt.

Dienstverlener

De aangehouden verdachten zijn een 44-jarige man uit Kaatsheuvel en een 24-jarige vrouw uit Rosmalen. Zij hebben vermoedelijk honderden cryptotelefoons en abonnementen onder criminelen in omloop gebracht gedurende de tijd dat EncroChat actief was. Beide verdachten zijn aangehouden vanwege deelname aan een criminele organisatie en het witwassen van misdaadgelden. Zij worden ook verdacht van medeplichtigheid aan de misdrijven die hun klanten hebben gepleegd. Het Openbaar Ministerie vindt dat ze ervoor hebben gekozen een ‘criminele dienstverlener’ te zijn.

De verdachten zijn vrijdag door de rechter-commissaris in Den Bosch voor twee weken in bewaring gesteld. Het onderzoek is in volle gang en de komende tijd zullen meerdere verdachten en getuigen worden gehoord.

20 miljoen berichten

Aan het cryptoplatform EncroChat is in juni 2020 een einde gekomen door ingrijpen van politie en justitie. Daarbij zijn meer dan 20 miljoen chatberichten van criminelen onderschept. Dit heeft geleid tot talloze opsporingsonderzoeken en inmiddels zijn ook de eerste veroordelingen uitgesproken.

Tot nu toe werden verdachten die met EncroChat bezig waren, dus uit onderzoek 26Lemont, niet door de politie aangehouden. Met de arrestaties van deze week lijkt daar nu verandering in te komen.

De laatste berichten over 26Lemont:

Rechters cokezaak Piet Costa vervangen na inzien Franse staatsgeheimen

Voor het eerst: officier van justitie moet getuigen over EncroChat-hack (UPDATE)

Rechtbank wil meer weten over verwerking Encro-chats door politie (UPDATE)

Rechtbanken hoorden lang niet alles over EncroChat-hack (UPDATE)