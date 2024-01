Vermeende opdrachtgever vergismoord Latumahina weer voor de rechter

Connect on Linked in

De vermoedelijke opdrachtgever van de vergismoord op dj Djordy Latumahina moet volgende week weer voor de rechter verschijnen. Het gaat om een voortzetting van de zaak, waarvan de laatste zitting in november vorig jaar was.

Beeld: de door een vergismoord in 2016 om het leven gebrachte Jordy Latumahina

Data

De 42-jarige Noureddine H. werd in mei 2021 in verband met deze zaak aangehouden in Marbella, door een Spaans arrestatieteam. De arrestatie kwam voort uit informatie van data uit versleutelde telefoons, gaf de politie destijds aan.

Nourreddine H. zou volgens justitie een tussenpersoon zijn die contact onderhield met de groep uitvoerders. H. zat ondergedoken in een appartement in Marbella en werd al een tijd geobserveerd door de Spaanse politie.

De man wordt ook verdacht van ‘betrokkenheid bij het uitlokken van voorbereidingshandelingen’ voor een moordaanslag in Berlijn in 2015 en deelname aan een criminele organisatie. Dit zou gaan om een geplande aanslag op Naoufel F. in Berlijn. De recherche vond tijdens het onderzoek naar de dood van Latimahina in telefoons van verdachten informatie aan die hiernaar verwees.

Meer onderzoek

De rechtbank in Amsterdam besloot in juni vorig jaar dat er meer onderzoek nodig was in de zaak rond de vergismoord. De advocaat van de vermeende opdrachtgever kreeg van de rechtbank meer tijd om een nieuwe reeks ontsleutelde cryptoberichten te onderzoeken.

H. ontkende de berichten geschreven te hebben: ‘Ik ben onschuldig, ik heb niets te maken met wat hier gaande is. Ik hoor hier niet thuis, ik hoor bij mijn kinderen thuis’, zei hij tegen de rechters.

Beschoten

Op zaterdag 8 oktober 2016 werden Djordy Latumahina, zijn vriendin en hun dochtertje in de garage onder het appartementencomplex waar ze woonden beschoten. Latumahina overleed, zijn vriendin raakte zwaargewond, terwijl hun dochtertje lichamelijk ongedeerd bleef.

Het eigenlijke doelwit was Gino D., die in hetzelfde appartement woonde en in een soortgelijke auto reed. In 2018 werden vier gepakte daders van de moord al veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

Zeven andere verdachten in deze zaak kregen al lange celstraffen.

De pro forma-zitting met verdachte H. staat gepland op 11 januari.