Vermeende wapenhandelaar van Limburgse Bandidos overleden

Connect on Linked in

De rechtbank in Maastricht heeft vrijdag de strafzaak tegen de vermeende wapenhandelaar Johan K. (42) uit Geleen geseponeerd. De man die volgens justitie de spil was in internationale wapenhandel en nauwe banden had met motorclub Bandidos, is een jaar geleden overleden. Dat schrijft De Limburger.

Formaliteit

K. is al op 22 februari 2023 overleden. Volgens zijn advocaat Bart Welvaart door een hartstilstand. De raadsman van Johan K. was vrijdag in de rechtbank in Maastricht om zijn cliënt ‘bij te staan’. Door het overlijden van autohandelaar K. kwam zijn vervolging te vervallen, maar de zitting moest toch doorgaan om de zaak formeel af te ronden. Advocaat Welvaart noemt het ‘onbegrijpelijk dat deze zaak zo lang heeft stilgelegen’.

Beslag

In 2015 legde justitie beslag op auto’s en luxegoederen van K. Hij zou ongeveer 900.000 euro aan crimineel vermogen hebben verdiend en dat geld wil justitie terug. Omdat de verdachte is overleden en zijn zaak is beëindigd, maken de erfgenamen aanspraak op de inbeslaggenomen spullen.

Actiedag

Johan K. werd op 27 mei 2015 met veertien Bandidos-leden opgepakt bij een grote actie tegen motorclubs in Limburg. Volgens het Openbaar Ministerie was K. de spil in internationale wapenhandel. De autohandelaar was geen lid van de motorclub, maar zou nauwe banden met leden van de Bandidos hebben.

Wapenarsenaal

K. werd in verband gebracht met vijf raketwerpers, zeven kalasjnikovs, negen machinegeweren, 30 handvuurwapens, twee riotguns, twee handgranaten en munitie die bij de actie werden gevonden. De wapens werden gevonden in garageboxen in Geleen, die op naam stonden van K.

Woonwagenkamp

Ook zou hij betrokken zijn bij een drugslab, dat op het woonwagenkamp in Geleen werd gevonden. K. woonde op dat woonwagenkamp. Johan K. zou goede contacten hebben met William V. en Marco H., twee kopstukken van de Bandidos. De wapens die K. aan de Bandidos zou leveren, zouden onder meer worden doorverhandeld door leden van de motorclub.

Telefoontaps

De Bandidos die bij de actie werden opgepakt, waaronder president Harrie Ramakers, werden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel, afpersing en betrokkenheid bij een vechtpartij in een kroeg in Sittard. Er zouden onder meer telefoontaps als bewijsmateriaal zijn. In 2021 veroordeelde de rechtbank in Maastricht twaalf Bandidos-leden (chapter Sittard) tot jarenlange celstraffen wegens deelname aan een criminele organisatie.

Voortslepende zaak

Na jaren onderzoek slaagden politie en justitie er uiteindelijk niet in de wapens aan de Bandidos te linken. Daarmee werd de Geleense wapenzaak er één op zichzelf en werd het Bandidos-onderzoek vooral een zaak die draaide om afpersingen, bedreigingen en mishandelingen. Johan K. kwam op vrije voeten en zijn zaak lag sindsdien stil. Hoe dat precies kon gebeuren, is volgens De Limburger nooit helemaal duidelijk geworden.