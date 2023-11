Veroordeelde vriend Wessels verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel

Connect on Linked in

Voor de rechtbank op Schiphol stond maandag de 37-jarige Shamir de R. uit Amstelveen terecht op verdenking van grootschalige cocaïnesmokkel via de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven. De R. werd in maart 2020 veroordeeld tot 17 maanden cel waarvan drie maanden voorwaardelijk voor het witwassen van de criminele erfenis van de geliquideerde Jaïr Wessels.

(Beeld uit archief)

De grootschalige cocaïnesmokkel zou volgens het Openbaar Ministerie zijn gepleegd tussen 21 november 2019 en 12 december 2020 via luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven. Op de tenlastelegging die Crimesite heeft ingezien staat dat Shamir de R. samen met anderen betrokken zou zijn bij de invoer van 10 blokken cocaïne van in totaal 10 kilo via Schiphol.

Meerdere partijen

Van 24 juni 2020 tot en met 6 juli 2020 zou hij betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de invoer van 1.000 kilo cocaïne. Tussen 3 september 2020 en 12 december 2020 zou hij volgens justitie samen met anderen twee partijen van elk 500 kilo cocaïne via de Rotterdamse haven hebben ingevoerd. De R. stond gisteren terecht tijdens een regiezitting voor de rechtbank op Schiphol.

Witwassen

Shamir de R. werd in maart 2020 veroordeeld tot 17 maanden cel waarvan drie maanden voorwaardelijk wegens het witwassen van de criminele erfenis van zijn in 2017 vermoordde vriend Jaïr Wessels. Diens weduwe Jenilee van den H. kreeg een taakstraf van 200 uur plus twee maanden cel voor het witwassen van 150.000 euro.

Luxeleven

De R. liet een week na de liquidatie een andere vriendin van Wessels diens gloednieuwe witte Mercedes AMG limousine ter waarde van 122.000 euro van Ibiza naar Marbella rijden, kennelijk om de auto uit handen van de Nederlandse opsporingsdiensten te houden. Verder oordeelde de rechtbank dat De R. ‘hoge contante stortingen, luxe uitgaven, auto’s en twee Rolex-horloges’ had witgewassen, en uitkeringsfraude pleegde. Daarnaast vroeg hij met valse papieren een lening aan en beschuldigde in een valse aangifte bij de politie iemand anders daarvan. In een Gucci-heuptasje in een slaapkamer in zijn Amstelveense huis lag een doorgeladen pistool.

Toen Jaïr Wessels in juli 2017 werd doodgeschoten liep er al enige tijd een witwasonderzoek naar hem en zijn uitgavenpatroon. Hij bewoonde met zijn vriendin een luxe appartement in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Daar lagen grote cash geldbedragen.

Profvoetballer

Profvoetballer Gregory N. werd in maart 2020 veroordeeld tot 120 uur taakstraf omdat hij Shamir de R. hielp twee peperdure Rolexen te kopen via zijn bankrekening. De R. rekende erop dat dit niet op zou vallen omdat de voetballer veel verdiende.

De R. was zelf ook een niet onverdienstelijk voetballer die het schopte tot de amateurs (hoofdklasse) van FC Omniworld/Almere City. In een verder verleden speelde hij in een jeugdteam met onder anderen ex-internationals Ryan Babel en Edson Braafheid.