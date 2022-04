Advocaten willen onderzoek naar ‘andere dader’ bij moord op Derk Wiersum

Connect on Linked in

De advocaten van de twee door de rechtbank veroordeelde verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum willen dat het gerechtshof in hun hoger beroep onderzoek doet naar een nog onbekende andere persoon die de schutter zou kunnen zijn geweest. Verklaringen van drie getuigen zouden erop wijzen dat de schutter een andere man zou zijn geweest.

Tengere en lichtgetinte man

Wiersum is dichtbij zijn huis doodgeschoten, in Amsterdam-Buitenveldert, op 18 september 2019. Voor de moord zijn bij de rechtbank Moreno B. en Giërmo B. (geen familie) veroordeeld tot dertig jaar cel.

De advocaat van Moreno B., Yehudi Moszkowicz zegt: ‘Er zijn (oog)getuigen die een volstrekt ander signalement hebben gegeven. Ze spreken over een jonge tengere en lichtgetinte man. Onze cliënt is een breedgespierde, zeer donkere dertiger. Verder is er door een informant van de TCI aangegeven dat een andere persoon dan onze cliënt op de plaats delict was. Die getuigen dienen uiteraard ook door de verdediging gehoord te kunnen worden. De langst mogelijke straf staat op het spel, dan moet het hof niet zuinig zijn over dergelijke belangrijke wensen.’

De advocaten van Moreno B., Yehudi Moszkowicz en Machteld Roethof, willen deze getuigen horen. Het Openbaar Ministerie eiste in eerste aanleg levenslange straf tegen de twee verdachten.

Het Openbaar Ministerie is tegen nader onderzoek. Volgens het OM heeft de recherche deze informatie al onderzocht maar is daar niets concreets uitgekomen. De informant van de TCI is twee jaar geleden verhoord maar hij beriep zich toen op zijn zwijgrecht.

Dna

Overigens is er in de auto die gebruikt werd bij de moord dna aangetroffen van een derde persoon, naast het dna van Moreno B. en Giërmo B..Of dat dna overeenkomt met dat van de genoemde persoon is onbekend.

De rechtbank oordeelde op basis van telecomgegevens dat het tweetal in de omgeving van de woning van Wiersum is geweest en dat zij in de periode voorafgaand aan de liquidatie intensief contact met elkaar hadden. Kort na de moord beschikten ze bovendien ineens over grote sommen contant geld. Ook uit afgeluisterde gesprekken na de moord blijkt volgens de rechtbank hun betrokkenheid.

Het gerechtshof in Amsterdam beslist op 15 april of er meer onderzoek komt naar een mogelijk andere schutter.

