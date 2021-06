Vier minderjarigen langer vast voor neersteken drillrapper in Almere

Connect on Linked in

Vier minderjarige jongens die twee weken geleden werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in Almere, blijven nog zeker 60 dagen vastzitten. Bij de steekpartij op 4 januari werd het 18-jarige broertje van de in 2019 doodgestoken Jay-Ronne Grootfaam neergestoken. De verdachten zijn een 16-jarige jongen en twee 17-jarige jongens uit Amsterdam en een 17-jarige jongen uit Almere. Dat meldt een woordvoerder van het OM aan AT5.

(Beeld: Omroep Flevoland)

Grootfaam werd op straat in Almere Muziekwijk met een machete neergestoken door enkele verdachten. Hij rende daarna naar de woning van zijn tante, die de hulpdiensten inschakelde. Grootfaam had verschillende steekwonden, onder meer in zijn achterhoofd en rug, waardoor hij een klaplong opliep.

Wapens en munitie

Bij huiszoekingen bij de verdachten van de steekpartij vond de politie onder meer twee omgebouwde (doorgeladen) alarmpistolen en munitie. Ook werden onder een bed een machete en onder een matras een keukenmes gevonden. Daarnaast werden documenten met logo’s van verschillende drillrapgroepen aangetroffen.

Wraakactie eerdere steekpartij

Justitie linkt de steekpartij aan een ruzie in de Amsterdamse drillrapscene en vermoedt dat er sprake is van een wraakactie voor een eerdere steekpartij op 22 december 2020 in de Albert Heijn in Amsterdam-Oost. Daarbij raakte de 18-jarige vakkenvuller en drillrapper Denzel “Dennaa” S. (18) zwaargewond.

S. werd toen hij in de AH aan het werk was aangevallen door twee daders, nadat ze getipt waren door het broertje van Jay-Ronne Grootfaam. Die liep in dezelfde supermarkt stage. Voor deze steekpartij zitten drie verdachten vast, onder wie Grootfaam. Ze worden verdacht van poging tot moord in vereniging.