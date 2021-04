‘Broertje doodgestoken Grootfaam liet drillrapper neersteken in Albert Heijn’

Connect on Linked in

Drillrapper en vakkenvuller Denzel “Dennaa” S. (18) is volgens het Openbaar Ministerie op 22 december 2020 neergestoken in de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat in Amsterdam-Oost, nadat de twee daders waren getipt door de 18-jarige jongere broer van de in 2019 doodgestoken Jay-Ronne Grootfaam. Dat broertje liep in dezelfde supermarkt stage. Dat schrijft Het Parool.

Zwaargewond

Tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam tegen Grootfaams broer en Tyrese A. (19) bleek dat slachtoffer Denzel S. in de AH elf keer in de nek en borst werd gestoken. Justitie noemt het “een wonder dat hij het heeft overleefd”. S. behoort tot drillrapcrew Z42 uit Amsterdam-Zuidoost. Een 17-jarige medeverdachte die zou hebben gestoken, wordt daarnaast beschuldigd van een overval.

Werkrooster

Volgens justitie was Grootfaams broer als stagiair op de hoogte van het werkrooster van de vakkenvullers in de aanloop naar kerst. Hij zou Tyrese A. op 22 december rond 14.10 hebben geseind dat Denzel S. aan het werk was. Die werd even later tussen het winkelend publiek neergestoken en zakte ineen voor de servicebalie.

Wraakactie

Het Openbaar Ministerie verdenkt de drie verdachten van poging tot moord in vereniging. De steekpartij lijkt een wraakactie voor het doodsteken van Jay-Ronne Grootfaam op september 2019 bij Bijlmerflat Florijn. Daarbij staken rivalen van drillrapgroepen KSB (uit Kraaiennest) en FOG (Venserpolder) met machetes op elkaar in. De broers Grootfaam horen bij FOG. Slachtoffer “Dennaa” zou de vermoorde Jay-Ronne hebben beledigd in drillraps.

Drillrapcrew Z42 waartoe Denzel S. behoort is gelieerd aan KSB. Alexio F. (19), alias rapper Wouter22 van KSB werd in maart veroordeeld tot 20 maanden cel plus jeugd-tbs voor het doodsteken van Jay-Ronne Grootfaam.

Camerabeelden

Volgens justitie is op camerabeelden te zien dat Grootfaams broertje tijdens werktijd steeds op zijn telefoon kijkt. Het Parool schrijft dat toen Tyrese A. en zijn minderjarige vriend aankwamen, ze met ieder een winkelwagentje door de supermarkt reden, op zoek naar Denzel S. De minderjarige verdachte stak vervolgens op het slachtoffer in.

Tyrese A. en Grootfaam worden naast de moordpoging ook vervolgd voor het bezit van een revolver met munitie. Dat werd gevonden toen ze eind januari werden opgepakt.

Grootfaam werd zelf in zijn rug gestoken in Almere-Muziekwijk op 4 januari. Dat was vermoedelijk weer uit wraak voor de steekpartij in de Albert Heijn.