Vijf miljoen euro werd gevonden na camera-hit op snelweg

De vijf miljoen euro die agenten van de landelijke eenheid van de politie donderdag 3 maart hebben aangetroffen in een huis in Amsterdam volgde op een hit in het zogenoemde ANPR-systeem van surveillancecamera’s die in Nederland overal rond de grote steden zijn aangelegd. Dat blijkt uit documenten uit het onderzoek die Crimesite heeft ingezien.

ANPR-camera’s

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid patrouilleert in politie-auto’s en in burgerauto’s op de snelwegen. ANPR-camera’s registreren razendsnel kentekens van passerende auto’s en koppelen die data aan een aantal database van de politie. Zo kan bijvoorbeeld een gestolen voertuig of een vluchtende liquidatie-verdachte snel worden gespot. Er staan in een database ook kentekens geregistreerd die de politie eerder met strafbare feiten als drugshandel in verband heeft gebracht. Als er een treffer in het systeem wordt geregistreerd krijgen surveillancewagens die in de buurt zijn een melding.

Een burgerauto van de Dienst Infrastructuur kreeg donderdag op de A4 een melding over een verdacht voertuig. Ze pikten de auto op en begonnen die heimelijk te volgen. Daarna registreerden de agenten een ontmoeting tussen een man uit Rotterdam (26) en een man uit Servië (40). Na deze ontmoeting reed de Rotterdammer weg in zijn auto. De agenten controleerden dit voertuig, maar troffen geen bijzonderheden aan.

Egelantiersstraat

De man uit Servië vervolgde zijn weg naar een wasstraat en ging even later een woning binnen in de Egelantiersstraat in de Jordaan, in het centrum van Amsterdam. In die woning stond niemand ingeschreven. Toen de Serviër later staande werd gehouden vonden de agenten zijn verklaring niet geloofwaardig en ze besloten het pand binnen te gaan. Naast de vijf miljoen euro aan contant geld lagen er in de woning in Amsterdam ook nog een pistool met munitie en tientallen kilo’s cocaïne.

Cem Polat, de advocaat van de Serviër, wil geen enkel commentaar op de zaak geven.

Overigens maakt de politie de laatste jaren zeer vaak gebruik van informatie van de ANPR-camera’s zo blijkt uit een rondgang van Crimesite langs verschillende advocaten. Doorgaans worden na een “hit” de voertuigen staande gehouden, vaak voor een verkeerscontrole, in de meeste gevallen treffen de agenten geen strafbare feiten of verdachte omstandigheden aan.

