Villamoord: ‘ik was bang voor de politie’

De bekentenis in de zaak van de Arnhemse villamoord (in 1998) is gelogen. Ömer Arisoy zegt in een interview met KRO-NCRV:’Ik heb een valse verklaring afgelegd onder grote druk van de politie. Ik was bang’. Negen mannen zijn op grond van dit verhaal veroordeeld.

Volgens advocaat Paul Acda heeft de Hoge Raad nu meer dan voldoende reden om de zaak te heropenen: ‘Het intrekken van de bekentenis van mijn cliënt is een sterk, dragend novum waardoor herziening nu mogelijk is’. De advocaat dient nu zo snel mogelijk het herzieningsverzoek in.

Spijt

‘Ik heb veel spijt, al 20 jaar lang. Ik heb niet de waarheid gezegd’, vertelt Arisoy, die na zijn gevangenisstraf op een geheim adres in Duitsland is gaan wonen. Journalisten van de KRO-NCRV spoorden hem op voor de documentaireserie De Villamoord over de Arnhemse roofmoord. Bij deze moord in 1998 werd één vrouw doodgeschoten, een andere vrouw overleefde als door een wonder.

Het is voor het eerst dat Ömer Arisoy met journalisten spreekt. In de KRO-NCRV-serie is te zien – op videobeelden van de politieverhoren – hoe de politie hem extreem onder druk zet, hem daderinformatie geeft en vals voorlicht over de verklaringen van andere verdachten.

Op basis van het politiedossier, 160 verhoortapes en gesprekken met meer dan 40 betrokkenen, reconstrueren de journalisten hoe het Arnhemse rechercheteam 9 verdachten verantwoordelijk weet te houden voor de moord. De rechters gaven gevangenisstraffen van 5 tot 12 jaar, vooral op basis van de bekentenis van Ömer Arisoy. Er is nooit technisch bewijs gevonden.

Echte dader nog vrij

Arisoy vertelt voor de camera van KRO-NCRV dat de politie hem in uitputtende verhoorsessies onder grote druk zette. Advocaat Acda: ‘Hij is nog steeds bang voor de politie in Arnhem. Ze hebben hem duidelijk gemaakt dat ze alles kunnen maken en overal mee weg komen’. De verhoorders vertelden Arisoy dat anderen belastend over hem verklaarden, wat niet klopte. Op de verhoortapes is ook duidelijk te zien hoe rechercheurs daderinformatie voorzeggen, zonder dat in het proces-verbaal vast te leggen.

‘De politie maakte zelf de auto bekend en ik wist niets van het huis’, zegt Arisoy, ‘mijn leven is al 20 jaar kapot. Ik denk altijd aan de andere vrienden. Waarom? Omdat ze onschuldig schuld krijgen. De echte dader loopt al 20 jaar rond. Ik wil de anderen en mezelf hun eer teruggeven’.

In 2018 noemde de Adviescommissie afgesloten strafzaken (Acas) de veroordelingen in de villamoord-zaak ‘potentieel onveilig’. Zo werden er verhoortechnieken gebruikt ‘waarvan vaststaat dat zij het risico op een valse bekentenis aanmerkelijk verhogen’.

‘De Villamoord’, op 15,16 en 17 januari bij KRO-NCRV om 22.15 op NPO 2.