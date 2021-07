Voorarrest verdachten aanslag De Vries met twee weken verlengd

Connect on Linked in

Delano G. (21) en Kamil E. (35), de twee verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries, blijven de komende veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdagmiddag besloten bij de rechtbank in Amsterdam. De rechter-commissaris ziet ‘op dit moment voldoende bezwaren en gronden om de twee mannen in voorarrest te houden’. Beide verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

De twee verdachten kwamen rond 13.00 aan bij de Amsterdamse rechtbank in een zwaarbewapend konvooi met gepantserde auto’s van het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT) van justitie.

De 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik (Gelderland) zou de vluchtauto bij de aanslag op Peter R. de Vries hebben bestuurd. Hij werd vorige week donderdag nog aangehouden voor een bedreiging, maar kwam al snel op vrije voeten. De vermeende schutter Delano G. uit Rotterdam werd opgepakt in een woning in Tiel.

Verklaring familielid kroongetuige

Een familielid van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, heeft vrijdag in een verklaring aan het ANP steun uitgesproken voor een bloemenactie voor De Vries op de Dam. Bij de bloemen staat een bord met een tekst waarin wordt gesteld dat de aanslag geen aanval op de persvrijheid is, maar een aanval op De Vries’ rol als vertrouwenspersoon in het Marengo-proces.

‘Naïeve overheid’

Het familielid: ‘Na de moord op mijn broer Reduan en de moord op de advocaat Derk Wiersum is wederom een onschuldig betrokkene in het Marengo-proces neergeschoten. Deze traumatische en intens verdrietige gebeurtenis voelt aan alsof mijn hart uit mijn lijf is gerukt, een niet te beschrijven pijn blijft achter. Juist deze lieve man die zo onbaatzuchtig voor mij als familielid opkwam richting een onverantwoordelijke en naïeve overheid, is nu ook slachtoffer geworden.’

‘Miskenning’

Het familielid van Nabil B. wil strikt anoniem blijven. In de verklaring beklaagt het familielid zich over de houding van de overheid. ‘Het is tijd voor reflectie bij justitie en de overheid. Reflectie op hun miskenning van Peter als vertrouwenspersoon, hun structurele miskenning voor de gevaren van deze criminele groepering en miskenning van hun verantwoordelijkheden als zijnde overheid.’

Op het einde van de verklaring richt het familielid zich tot de misdaadjournalist. ‘Lieve Peter R., ik beloof je dat ik nooit knielend door het leven zal gaan. Ik hoop dat je snel beter wordt, ik mis je.’

Peter R. de Vries werd dinsdagavond even voor 19.30 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, dichtbij het Leidseplein, in het centrum van Amsterdam. Van dichtbij werden meerdere kogels afgevuurd. De Vries werd zwaargewond naar het VU-ziekenhuis gebracht.