Voormalig Satudarah-kopstuk veroordeeld tot vier jaar cel

Tilburger Xanterra M. (48) heeft dinsdag vier jaar gevangenisstraf gekregen van de Zwolse rechtbank. Het Openbaar Ministerie had tegen hem zeven jaar cel geëist voor het leiden van een criminele organisatie, namelijk de motorclub Satudarah, die in 2018 werd verboden. Een aantal andere leiders van Satudarah, onder wie Xanterra’s broer Angelo M. zijn eind vorig jaar veroordeeld tot celstraffen.

Bestelen

De zaak tegen de 48-jarige Xanterra M. was uitgesteld vanwege ziekte van zijn advocaat. De rechtbank vindt dat de leiders van Satudarah verantwoordelijk waren voor een ‘cultuur van wetteloosheid, geweld en intimidatie’ binnen de motorclub.

De Satudarah-leiders vinden dat ze niet verantwoordelijk zijn voor misdragingen van individuele leden of afzonderlijke chapters. De rechtbank is het hiermee niet eens omdat de club een ‘zeer hiërarchische organisatie’ was. Xanterra M. is in een door de politie afgeluisterd gesprek te horen als hij opdracht geeft om een lid “bad standing” te verwijderen en te bestelen.

Gesloten cultuur

Justitie had aan het strafdossier een serie documenten toegevoegd waarin precies staat beschreven hoe de MC was georganiseerd, wat de regels waren voor chapters en leden en welke plichten de leden hadden.

Om te beargumenteren dat de MC een criminele organisatie was wijst de rechtbank in het vonnis met name op de gesloten clubcultuur, die op verschillende manieren werd afgeschermd voor buitenstaanders. Er werd gebruik gemaakt van cryptotelefoons met pgp. Leden moesten zich bij gebruik van WhatsApp aan regels houden. De geschiedenis van groeps-apps moest één keer per week worden verwijderd. Ook verzonden e-mails moesten altijd meteen worden verwijderd, de club beoogde een ‘clean mailbox policy’).

De rechtbank denkt dat dit alles was bedacht om het justitie moeilijker te maken strafrechtelijk onderzoek te doen. Verder gold binnen Satudarah de regel te zwijgen tegenover politie en justitie. In het Chapter Reglement staat onder meer:

Wanneer een broeder onverhoopt in aanraking komt met de autoriteiten, kan dat nooit anders zijn dan op persoonlijke titel – in elk geval dient desbetreffende broeder te zwijgen totdat de chapter een advocaat heeft geregeld die in goede justitie de onderhavige belangen dan zal behartigen.

Voor leden die onverhoopt in de cel belandden was er voor de familie een jail fund beschikbaar

Lagere straf

Xanterra M. is ook veroordeeld tot witwassen van een bedrag van 114.000 en voor het bezit van een hagelgeweer. M. krijgt een wat lagere straf dan geëist, onder meer omdat de rechtszaak zeker drie jaar te lang heeft heeft geduurd.

De andere kopstukken onder wie Michel B. zijn in hoger beroep gegaan. Allen zijn inmiddels voorlopig op vrije voeten gesteld in afwachting van het arrest in hoger beroep.

In de zaak over een mislukte moordaanslag in Limburg staan twee Deense leden van Satudarah terecht.