‘Voortvluchtig kopstuk Kinahan-clan gelinkt aan 38 moorden’

De bloedige vete tussen de Ierse Kinahans en Hutch-clan zorgde ervoor dat de Kinahan-clan zes jaar geleden de Spaanse Costa del Sol verliet. John Morrissey (62), die geldt als een van de kopstukken en meest bloeddorstige leden van de Kinahans, bleef. Hij zou volgens de autoriteiten betrokken zijn geweest bij 38 moorden en is voortvluchtig, hoewel de Verenigde Staten naar hem op zoek zijn. Dat schrijft de Spaanse krant El Espanol.

Jetsetleven

De Amerikaanse autoriteiten besloten vorige maand financiële sancties op te leggen aan wat de Ierse politie de Kinahan-gang noemt. Totdat de VS besloot zijn pijlen op John Morrissey te richten als een van de kopstukken van de Kinahan-clan, woonde hij in Marbella, verscheen hij op sociale media en lokale websites en genoot van een jetsetleven. Ook promootte hij met zijn vrouw zijn eigen merk wodka (Nero Vodka), een bedrijf dat inmiddels ook door de VS gesanctioneerd is. Zijn luxueuze villa in Marbella staat momenteel leeg.

Uit politierapporten zou blijken dat zijn belangrijkste rol binnen de organisatie het vermoorden van rivalen was en dat hij betrokken zou zijn bij 38 afrekeningen buiten Ierland; wat sterk contrasteert met het extraverte karakter dat hij in het openbaar toonde.

Cocaïnetransporten

The Sunday World onthulde onlangs hoe Morrissey in de jaren negentig naar het Ierse West Cork verhuisde, waar hij wordt verdacht van het organiseren van cocaïnetransporten vanuit het buitenland. Volgens bronnen gebruikte hij commerciële duikuitrusting om zendingen drugs op te halen die voor de Ierse kust werden afgeleverd. Door zijn hoge uitgavenpatroon trok hij de aandacht van het pas opgerichte Criminal Assets Bureau in Ierland, dat geld, juwelen en andere bezittingen zoals huizen van hem in beslag nam.

Taghi en Imperiale

John Morrissey was ook te gast op de bruiloft van Daniel Kinahan in 2017 in het peperdure Burj Al Arab-hotel in Dubai, waar volgens de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) onder anderen Ridouan Taghi en Camorra-baas Raffaele Imperiale present waren.

Morrissey staat ook bekend als een compagnon van George “The Penguin” Mitchell die rond dezelfde tijd als hem Ierland ontvluchtte. Morrissey en The Penguin hebben door de jaren heen nauwe banden onderhouden in Spanje, waar Mitchell een appartement had in de buurt van een van Morrissey’s huizen. Volgens een bron van The Sunday World zou The Penguin net zo rijk en succesvol in de drugshandel zijn als de Kinahans, maar bleef hij meer onder de radar van de autoriteiten dan de Kinahans.

Bloedige vete

De vete tussen de Kinahans en Hutch-clan heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in de liquidatie van Gary Hutch, een familielid van Gerry Hutch, alias “The Monk”. Die kwam in september 2015 bij een aanslag om het leven, nadat hij een half jaar eerder had geprobeerd Daniel Kinahan te liquideren.

Aanslag hotel Dublin

Kort na de fatale aanslag op Gary Hutch werd er op het Spaanse eiland Lanzarote een poging ondernomen om zijn oom The Monk te liquideren. De aanslag mislukte echter. In februari 2016 vond er een gewaagde aanslag plaats tijdens een weigh in van boksers in het Regency Hotel in Dublin. Drie van hen waren verkleed als Ierse leden van een arrestatieteam, bewapend met AK-47’s. Daniel Kinahan, het eigenlijke doelwit, bleef ongedeerd en wist via een achterdeur van het hotel te ontsnappen, maar de 33-jarige David Byrne kwam bij de aanslag om het leven.

De actie in het Regency Hotel in Dublin wordt algemeen beschouwd als een vergeldingsactie van de Hutch-clan. Sindsdien zijn er over en weer slachtoffers gevallen, vooral behorende tot de Hutch-clan. Bij de gewelddadige vete tussen de twee groepen kwamen tot nu toe zeker 20 mensen om het leven.

Van Spaanse zuidkust naar Dubai

Totdat dit conflict uitbrak tussen twee van de bloedigste organisaties van Europa, bevond het hoofdkwartier van de Kinahan-clan zich aan de Costa del Sol. In 2010 werden Christopher Kinahan en zijn twee zonen Daniel en Christopher jr. opgepakt voor grootschalige drugshandel, maar tot een strafzaak kwam het niet.

De clan bleef in Malaga wonen en het televisieprogramma Equipo de Investigación wijdde in 2015 een uitzending aan hen. Daarop besloten ze Malaga in 2016 te verlaten en hun hoofdverblijf in Estepona te koop te zetten. Tegenwoordig worden er nieuwe huizen gebouwd op hun onroerend goedruïnes. De Kinahan-clan, inclusief capo Daniel, woont sindsdien in Dubai waar hij actief is als bokspromotor.

5 miljoen dollar

De VS en ook de Verenigde Arabische Emiraten hebben hun tegoeden bevroren. Daarnaast looft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een beloning van 5 miljoen dollar uit voor informatie die helpt bij het arresteren van Daniel, zijn vader Christopher of zijn broer Christopher jr.

Twee oude hoofdrolspelers van die bendeoorlog tussen de Ierse maffiaclans bleven wel aan de Costa del Sol. Een van hen was Gerry Hutch, die afgelopen zomer werd gearresteerd in Fuengirola toen hij uit eten ging. De ander is John Morrissey, die tot de Kinahans behoort.