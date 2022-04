Amerikaanse financiële sancties tegen ‘Kinahan-gang’

Connect on Linked in

De Amerikaanse autoriteiten leggen sancties op aan wat de Ierse politie de Kinahan-gang noemt. Dinsdag maakte de Ierse nationale politie, An Garda Síochána, bekend dat er internationale samenwerking komt om de Kinahan-familie aan te pakken. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën in de Verenigde Staten heeft sancties aangekondigd tegen de groep.

Dubai

Daniel Kinahan (foto) woont al jaren in Dubai, waar hij zich profileert als promotor van bokswedstrijden. De politie denkt dat de Kinahan-groep uit Dublin in de internationale cocaïnehandel in Spanje en Dubai samenwerkte met onder meer de Nederlanders Ridouan Taghi, Nouafal F. en de Italiaan Raffaele Imperiale. Die laatste is overigens recent vanuit Dubai naar Italië uitgeleverd.

Volgens Europol is de actie tegen de Ierse het resultaat van een nauwe samenwerking tussen OFAC, de Drug Enforcement Administration (DEA), het Ierse An Garda Síochána en het National Crime Agency van het Verenigd Koninkrijk.

Christie

De OFAC heeft grote invloed en kan ervoor zorgen dat in de gehele wereld tegoeden van subjecten worden bevroren.

Het ministerie van Financiën in Washington noemt een lange reeks namen en bedrijven die zullen worden aangepakt, onder meer “Christie” Vincent Kinahan sr, Daniel Kinahan, “Christie” Vincent Kinahan jr , en drie verbonden bedrijven.

De Amerikanen stellen dat de familie ‘cocaïne naar Europa smokkelt’. Bovendien stellen de Amerikanen dat de groep ook opereert vanuit het Verenigd Koninkrijk, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai). De KOCG zou sinds begin jaren 2000 de machtigste georganiseerde misdaadgroep in Ierland zijn.

Bedrijven

De OFAC stelt dat Christie senior momenteel in Dubai woont. Hij heeft gevangenisstraffen uitgezeten in Ierland, Nederland en België, waaronder zes jaar voor het dealen van heroïne, twee en een half jaar voor het bezit van cocaïne en vier jaar voor geld witwassen. Hij wordt gezien als de architect van de groep en bouwde een enorm netwerk op.

Maar Daniel Kinahan zou nu de absolute topman zijn van het netwerk en de dagelijkse leiding in handen hebben. Volgens de Amerikanen heeft Daniel Kinahan vanuit Dubai mensen opgedragen geld te sturen naar verschillende personen die gevangenisstraffen uitzitten en grote voorraden cocaïne vanuit Zuid-Amerika regelt. Ook de Ier Sean McGovern, die ook in Dubai woont wordt genoemd als een sleutelfiguur binnen het netwerk.

Nero Drinks Company Limited is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf voor alcoholische dranken dat deels in handen van Daniel Kinahan is, net als Hoopoe Sports LLC. Dat is een in de VAE gevestigd sportmanagement- en adviesbedrijf.

