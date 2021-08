Ierse gangster Gerry Hutch, alias “The Monk”, opgepakt in Spanje

Donderdag jl is in Spanje de 58-jarige Gerry Hutch opgepakt. “The Monk”, zoals de bijnaam van Hutch luidt, was al ruim 5 jaar op de vlucht voor de Ierse autoriteiten. Ook de rivaliserende Kinahan-clan was naar The Monk op zoek. Vier jaar geleden zetten de Kinahans een prijs van 1 miljoen euro op het hoofd van Hutch.

Boksers

Justitie in Ierland was naar Gerry Hutch op zoek omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor een gedurfde aanslag tijdens een weigh in van boksers in het Regency Hotel in Dublin. Tijdens het in februari 2016 door Daniel Kinahan georganiseerde event trok een hit team het hotel binnen. Drie van hen waren verkleed als Ierse leden van een arrestatieteam, bewapend met AK-47’s. Daniel Kinahan, het eigenlijke doelwit, bleef ongedeerd en wist via een achterdeur van het hotel te ontsnappen, maar de 33-jarige David Byrne kwam bij de aanslag om het leven.

Brinks gelddepot

The Monk staat al sinds jaren op de radar van de Ierse justitie. Zo zou hij betrokken zijn bij verschillende overvallen, zoals de overval op een geldwagen van Securicor waarbij 1,7 miljoen Ierse ponden werden buitgemaakt. Ook werd hij verdacht van een overval op een gelddepot van Brinks waarbij 3 miljoen Ierse ponden werden gestolen. Hutch werd voor deze overvallen nooit veroordeeld.

Bloedige vete

De vete tussen de Kinahans en Hutch-clan heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in de liquidatie van Gary Hutch, de neef van The Monk. Die kwam in september 2015 bij een aanslag om het leven, nadat hij een half jaar eerder had geprobeerd Daniel Kinahan te liquideren. Kort na de fatale aanslag op Gary Hutch werd er op het Spaanse eiland Lanzarote een poging ondernomen om zijn oom The Monk te liquideren. De aanslag mislukte echter. De actie in het Regency Hotel in Dublin wordt algemeen beschouwd als een vergeldingsactie van de Hutch-clan. Sindsdien zijn er over en weer slachtoffers gevallen, vooral behorende tot de Hutch-clan. Bij de bloedige vete tussen de twee groepen kwamen tot nu toe 18 mensen om het leven.

Mink Kok

De Ierse krant The Independent schreef eerder dat de Kinahans The Monk er al langer van verdachten te praten over rips die de Kinahans op hun geweten zouden hebben. Eén bron stelde dat de Nederlandse crimineel Mink Kok die in Libanon woont, door de Kinahans bedrogen zou zijn. De krant schreef dat Mink Kok al zaken deed met Christy Kinanhan (de vader van Daniel) vanaf de vroege jaren negentig. Kok’s zwagers, de broers Koleilat Dalbi, deden ook zaken met het Kinahan-kartel. Volgens de bron van The Independent probeerde Daniel Kinahan Kok en zijn drugsconnecties in Zuid-Amerika uit te schakelen. Hij deed dat volgens de bron door in augustus 2013 ‘Kok’s bagman‘ Frank Scharrenberg (“Pannekoek”) in Marbella te laten vermoorden. Volgens de bron wist Gerry Hutch van deze moord, en ook van andere moorden en was Daniel Kinahan bang dat hij dat door zou vertellen, bijvoorbeeld aan Mink Kok, en stond hij daarom The Monk naar het leven.

Fuengirola

Gerry Hutch werd opgepakt in Fuengirola, nadat hij langdurig door de Spaanse politie was geobserveerd. The Monk wisselde de laatste jaren voortdurend van woonplaats en zou ook regelmatig in Oost-Europa hebben verbleven.