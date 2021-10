Voortvluchtig lid Pink Panther-groep opgepakt in Barcelona

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in Barcelona twee voortvluchtigen aangehouden die door de autoriteiten in Frankrijk en Duitsland werden gezocht. Een Kroaat die door Duitsland werd gezocht is lid van de criminele organisatie Pink Panther die gespecialiseerd is in gewelddadige overvallen op juwelierszaken. De tweede voortvluchtige, een Fransman, ontsnapte uit de gevangenis waar hij vastzat voor een ontvoering.

(Archieffoto van een juwelenroof door de Pink Panthers)

Tegen de twee voortvluchtigen waren Europese arrestatiebevels uitgevaardigd. De Kroaat die lid is van de Pink Panthers werd door de Duitse autoriteiten gezocht voor drie gewapende overvallen op juwelierszaken in 2015 en 2016. Daarbij werd voor 715.000 euro aan juwelen buitgemaakt bij drie overvallen in Duitsland. De Fransman keerde niet meer terug naar de gevangenis tijdens verlof in zijn thuisland. Hij riskeert nu drie jaar extra celstraf.

De arrestaties van beide voortvluchtigen in Barcelona vond vorige maand plaats, maar wordt nu pas door de Spaanse politie gemeld.

Montenegrijnse cocaïneorganisatie

In augustus werd tijdens een grootschalig onderzoek naar een Montenegrijnse cocaïneorganisatie op de Canarische Eilanden de vermeende leider van de Pink Panthers opgepakt. Hij is lid van de Skaljari-clan, een beruchte misdaadgroepering uit Montenegro die bekend staat om haar gewelddadigheid.