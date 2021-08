Montenegrijnse drugsclan ontmanteld op Canarische Eilanden (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in samenwerking met de Guardia Civil een cocaïneorganisatie op de Canarische Eilanden ontmanteld. De vier verdachten zijn lid van de Skaljari-clan, een beruchte misdaadgroepering uit Montenegro die bekend staat om haar gewelddadigheid. Een van hen zou de leider van de Pink Panthers zijn, een internationale opererende organisatie juwelendieven met roots in de Balkan.

Luxe huurwoningen

Het criminele netwerk had een drugslijn opgezet op de Canarische Eilanden met leden die volledig undercover bleven. Ze verbleven in luxe huurwoningen van waaruit ze cocaïne distribueerden naar lokale organisaties. In november 2020 zagen agenten hoe leden van de organisatie op verschillende dagen 250.000 en 155.000 euro in contanten aan derden gaven om de bedragen wit te wassen.

Tenerife

Na een moeizaam onderzoek ontdekte de Spaanse recherche een drugstransport dat vertrok vanuit het zuiden van Tenerife. In de twee voertuigen werd in koffers 70 kilo cocaïne gevonden waarvoor twee chauffeurs werden gearresteerd. Het politieonderzoek leidde vervolgens naar een pand in badplaats Costa Adeje op Tenerife, waar een derde verdachte werd gearresteerd.

408 kilo coke

Bij verschillende invallen op Gran Canaria en Tenerife werd nog eens 338 kilo cocaïne en 413.000 euro aangetroffen. In totaal werd er dus 408 kilo cocaïne en bijna een half miljoen euro cash geld aangetroffen. Daarnaast onderschepten de autoriteiten een voertuig, een jacht, twaalf versleutelde telefoons, talrijke elektronische beveiligingsapparatuur, geldtelmachines en vacuümverpakkingsmachines, evenals verschillende gereedschappen en administratie.

Aan het onderzoek werkten ook Europol, de Spaanse ambassade in Belgrado (Servië) en de politieautoriteiten van Albanië en Montenegro mee.

Montenegrijnse drugsclans

In Nederland zijn Montenegrijnen ook al decennia prominent aanwezig in internationale misdaadnetwerken. Montenegrijnen doken op in de zaak van de cocaïnesmokkel van Urker vissers die drugs op zee oppikten. De in 2016 in Utrecht geliquideerde Ranko Šćekić was Montenegrijn.

Vetes

Een vete over een partij drugs tussen de Skaljari- en de Kavac-clan uit Montenegro levert sinds 2014 dodelijk geweld op in verschillende Europese landen. Ook de moordaanslag waarbij restauranthouder Goran Savic in oktober 2019 in Amsterdam om het leven kwam, wordt met deze vete in verband gebracht. Savic was niet het beoogde doelwit, Jovan Djurovic wél. Hij raakte zwaargewond en wordt gerekend tot de Servische Zemun-clan.