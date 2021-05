Voortvluchtige Belg in verband gebracht met Surinaamse en Braziliaanse cocaïne

De Belg Flor Bressers wiens identiteit en beeld recent door België zijn verspreid kwam eind 2018 in Nederland vast te zitten voor een cocaïne-transport vanuit Suriname naar de haven van Antwerpen. Daarna kwam hij op vrije voeten en week hij uit naar het buitenland. Zijn Surinaamse zakenpartner werd in 2019 vermoord en gevonden in Guyana.

(beeld uit archief)

Moldavië

Op 10 oktober 2018 werd in de haven van Antwerpen een aantal containers met rijst aangevoerd vanuit Suriname. De Belgische had een tip gekregen dat er in één van de containers een flinke voorraad cocaïne zat. De container werd wel gewogen maar niet gecontroleerd maar snel doorgereden naar een loods in Vrasene. Bij een observatie viel op dat een aantal auto’s met Nederlands kenteken af en aan reden. De container ging daarna verder naar Moldavië. Daar wordt de container aan de grens opnieuw gewogen. Toen was de container 700 tot 800 kilo lichter dan op de kaai in de Antwerpse haven.

Strand

De Belgen denken dat Bressers de opdrachtgever achter de smokkel is en hij wordt in Nederland gearresteerd. In Suriname wordt de eigenaar van het bedrijf dat de rijst heeft verzonden aangehouden en verhoord. Kort daarna kwam hij weer vrij waarna op 14 januari 2019 zijn lichaam werd gevonden op een strand in Guyana, een buurland van Suriname. Hij was geliquideerd, er zat een kogelgat in zijn voorhoofd. Een week daarvoor was er ruim twee ton cocaïne door de Surinaamse politie in beslag genomen. De moord is niet opgelost en de achtergrond is onduidelijk. Wie er achter die grootste Surinaamse vangst ooit zat is evenmin duidelijk.

Vrije voeten

Later in 2019 werd een grote groep verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een cokelijn vanuit Suriname, Flor Bressers was op dat moment in België al op vrije voeten gekomen en spoorloos. De Belgen zoeken hem nu in de eerste plaats voor een nog uit te zitten straf, maar hij is ook verdachte van cocaïnetransporten.

Kriva Rochem

Naast het Surinaamse onderzoek doet de Belgische justitie onderzoek naar cocaïnetransporten via het Antwerpse bedrijf Kriva Rochem. In 2019 komt er informatie binnen over zendingen die naar Antwerpen en Amsterdam komen in ladingen strooizout en kolen. Medio 2020 zijn er arrestaties in de zaak, een Nederlandse verdachte wordt in zijn huis in Woerden opgepakt. Hoofdverdachte is een Belg uit Knokke-Heist, Willem Jan van der G. (1943), die directeur was bij Kriva Rochem.

EncroChat

In het voorjaar van 2020 wist de politie live mee te kijken met de pgp-berichten die de gebruikers van EncroChat verstuurden naar elkaar. Toen pas ontdekte de politie dat Bressers ook verdachte was in het onderzoek naar de transporten van Kriva Rochem, met name inzake transporten van mangaanerts naar Europa die vanuit Brazilië kwamen. In het EncroChat-onderzoek duiken chats op van een nick waarachter de politie Bressers vermoedt. Hij bemoeide zich volgens de Belgische recherche met onder meer een transport van 3,2 ton cocaïne die in mangaanerts uit Brazilië was verstopt.