Voortvluchtige Belgische crimineel Koen van S. opgepakt in Spanje (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in Rojales (Alicante) een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt die door de Belgische en Nederlandse autoriteiten werd gezocht. Hij werd in 2018 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens de ontvoering en marteling van een Nederlandse bloemist. Het Laatste Nieuws schrijft dat het gaat om de 45-jarige Koen van S., die in België bekend werd via het tv-programma Alloo in de gevangenis.

Zeven jaar cel

Koen Van S. (45), voormalig kopstuk van de beruchte Bende van 700 miljoen, werd in 2018 in Antwerpen veroordeeld tot zeven jaar cel voor de ontvoering en gijzeling van de Nederlandse bloemist annex drugshandelaar Johannes W. Van S. zat toen al vast in Nederland, omdat hij in april 2017 bij Breda werd aangehouden met 3 kilo speed en 5.000 euro cash.

Scheermes

De ontvoering van Johannes W. vond plaats in februari 2016. De Nederlander werd een dag lang vastgehouden in een woning in de Metaalstraat in het Belgische Balen. W. kreeg in die woning een pistool tegen zijn hoofd, werd met een scheermes bewerkt en kreeg flinke klappen.

Dat gebeurde naar aanleiding van een in beslag genomen lading cocaïne van 40 kilo. W. werd verantwoordelijk gehouden voor het verlies van de coke in Engeland. Hij betaalde de bende van Koen van S. naar eigen zeggen 65.000 euro compensatie.

Flor B.

Naast Koen van S. werden nog twee verdachten veroordeeld voor betrokkenheid bij de gijzeling van Johannes W. Medeverdachten Flor B. en Glenn van S. werden veroordeeld tot respectievelijk vier en één jaar cel. De ontvoering zou in opdracht van Flor B. zijn uitgevoerd. B. werd in februari 2022 opgepakt in het Zwitserse Zurich. België heeft gevraagd om zijn uitlevering. Hij wordt verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel.

Koen van S. zat al eerder een straf uit van 10 jaar voor onder andere handel in heroïne.

Most Wanted

Van S. mocht het hoger beroep van de ontvoering en marteling onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Toen het Antwerpse hof van beroep hem in 2020 ook tot zeven jaar cel veroordeelde, was hij al gevlucht naar Spanje. Ook Flor B. was voortvluchtig. Beide mannen werden op de Most Wanted-lijst van Europol geplaatst.

Arrestatie

Zowel de Belgische als Nederlandse autoriteiten waren naar Koen van S. op zoek wegens o.a. drugshandel, ontvoering en witwassen. In samenwerking met de Spaanse politie wisten de opsporingsdiensten hem te traceren in een luxe villa in de stad Rojales (Alicante) waar hij met zijn gezin woonde. Toen hij zijn woning verliet werd hij opgepakt.

‘Ndrangheta

Koen van S, maakt volgens de Spaanse politie deel uit van een criminele organisatie die in heel Europa actief is en banden heeft met de Italiaanse maffiaclan ‘Ndrangheta. Van S. wordt door de Europese autoriteiten als ‘zeer gewelddadig en gevaarlijk’ beschouwd.