Voortvluchtige Cumali Ata zit straf uit in Turkije

De wegens doodslag veroordeelde 38-jarige Cumali Ata uit Steenwijk is aangehouden in Turkije. Dat heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie woensdag gemeld. Ata stond lange tijd op de Nationale Opsporingslijst van Nederland nadat hij bij verstek veroordeeld werd voor de doodslag op zijn nichtje Denise Celik. Ata zit in Turkije zijn gevangenisstraf van 10 jaar uit.

April 2022

Ata doodde zijn 18-jarig nichtje in een hotel in Enschede in 2004.

Nederland deed in 2016 een verzoek aan Turkije om de opgelegde straf over te nemen. Eind vorige week werd duidelijk dat de man op 13 april 2022 in Turkije is aangehouden en sindsdien zijn straf uitzit.

Turkije

Ata vluchtte na de moord naar Duitsland, van waaruit hij naar Turkije vloog. De rechtbank Almelo sprak hem in 2007 vrij. Maar in hoger beroep werd hij na vier terechtzittingen door het gerechtshof Arnhem veroordeeld tot 10 jaar cel vanwege doodslag. Nederland plaatste hem toen op de nationale opsporingslijst.

Het onderzoek naar de verblijfplaats van de veroordeelde is gedaan door FastNL, het speciale politieteam dat voortvluchtigen opspoort.

Overval

Behalve de straf van 10 jaar moet A. ook een eerder aan hem opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden uitzitten. Dit voorwaardelijk deel hoort bij een gevangenisstraf van 18 maanden die hij in 2003 door de rechtbank Zwolle-Lelystad kreeg opgelegd vanwege een overval op een woning en de mishandeling en beroving van de bewoner. Aan de voorwaardelijke straf was een proeftijd verbonden van twee jaar, waarin A. zich niet schuldig mocht maken aan een strafbaar feit.

De politie heeft de moeder van Denise Celik inmiddels geïnformeerd over de aanhouding van Ata.

