Voortvluchtige medepleger Beuningse vergismoord opgepakt in België

De 33-jarige voortvluchtige August D., die in december 2022 werd veroordeeld tot 20 jaar celstraf omdat hij medepleger was van de vergismoord op Mehmet Kilicsoy in Beuningen, is zondag opgepakt in België. D., die ook actief is als rapper Auki, knipte drie maanden geleden zijn enkelband door en was sindsdien spoorloos.

Verkeersongeval

August D. werd zondagochtend door de Belgische politie samen met een vrouw gezien in een auto in de buurt van het plaatsje Wommelgem, bij Antwerpen. Hij probeerde nog te vluchten en veroorzaakte een verkeersongeval met een andere auto. De inzittenden van die auto raakten gewond. Ook de 33-jarige vrouw die bij D. in de auto zat raakte gewond.

De voortvluchtige veroordeelde ramde ook straatmeubilair en reed in op een politieagent, die zichzelf net op tijd in veiligheid kon brengen. D. probeerde vervolgens te voet te vluchten, maar werd door agenten ingehaald en aangehouden. Alle gewonden zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis en inmiddels weer ontslagen.

Voorwaardelijk vrij

August D. was afgelopen najaar onder voorwaarden op vrije voeten gesteld omdat de rechtbank op dat moment vond dat er te weinig bewijs tegen hem was. Daarna is op een volgende zittingsdag door het OM nieuw bewijsmateriaal naar voren gebracht op basis waarvan D. op 20 december 2022 door de rechtbank tot 20 jaar cel werd veroordeeld. Hij knipte zijn enkelband door en was sindsdien spoorloos.

Tegen D. was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij gaat de procedure in om te worden overgeleverd door België aan Nederland.

Broer

August D. is de broer van Jomairo D. (29) uit Amsterdam, die de rechter als regisseur van de plannen ziet. Hij werd veroordeeld tot 30 jaar cel voor de Beuningse vergismoord. August D. speelde een rol bij de voorbereidingen voor de liquidatie.

De Nijmeegse klusjesman Kilicsoy (49) is in de ochtend van 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten door twee gemaskerde mannen die waren aan komen rijden in een bestelbus.

