‘Waarom werd advocaat Weski aangehouden? En waarom pas in april?’

Connect on Linked in

Het lijkt erop dat het Openbaar Ministerie het meest strategische moment heeft afgewacht om advocaat Inez Weski te arresteren. Op die manier was de schade niet meer te herstellen en de geloofwaardigheid van de felle en grondige verdediging in de moordzaak tegen haar cliënt Ridouan Taghi teniet gedaan. Dat heeft een van de nieuwe advocaten van Taghi, Arthur van der Biezen, woensdag gezegd op een zitting in het Marengo-proces tegen Taghi, in de beveiligde rechtbank in Amsterdam.

Door @Wim van de Pol

Van der Biezen baseert zich op het strafdossier dat het Openbaar Ministerie tegen Weski heeft aangelegd. Ze werd in april van dit jaar op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van haar cliënt. Ze zou informatie in en uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught hebben gebracht over financiële transacties, van de familie Taghi.

Informatie

Van der Biezen vormt samen met Sjoerd van Berge Henegouwen en Michael Ruperti het nieuwe verdedigingsteam van Taghi.

De advocaten beschikken over informatie uit het dossier over Weski omdat Taghi in die zaak als getuige werd ondervraagd.

Belang?

Van der Biezen stelde dat er vanaf 17 oktober 2022 geen nieuwe informatie is toegevoegd aan het dossier tegen Weski. Justitie lijkt tot april met de arrestatie te hebben gewacht, uit strategische overwegingen, zegt Van der Biezen. Weski had kort hiervoor het laatste deel van haar pleidooi voor de rechtbank voltooid.

Het bewijs tegen Weski bestaat uit chats van door de politie gekraakte encryptiediensten, die stammen uit 2019 tot maart 2021. Een opsporingsbelang om haar in april 2023 nog aan te houden was er eigenlijk niet meer, meent Van der Biezen.

Misbruik

Daarom wil Van der Biezen dat de rechtbank het onderzoek in de Marengo-zaak tegen Taghi (tegen wie al levenslang is geëist) heropent.

Hij wil de officier van justitie in het onderzoek 26Palma tegen Weski als getuige horen en de vraag stellen waarom Weski is aangehouden en waarom dat pas in april 2023 is gebeurd. Ook wil Van der Biezen van de officieren in het Marengo-proces horen wat ze hebben geweten van het onderzoek tegen Weski, en over de beslissing om Weski aan te houden.

Door de handelswijze heeft het Openbaar Ministerie in de ogen van de verdediging van Taghi mogelijk ‘misbruik’ gemaakt van haar bevoegdheden.

Weski werd na anderhalve maand detentie voorlopig op vrije voeten gesteld.

Peilbaken

Vanaf het najaar 2022 tot aan haar arrestatie is Weski geobserveerd en er werd in haar auto maandenlang een peilbaken geplaatst. Van der Biezen wil ook weten waarom die zware opsporingsmiddelen toen nog zijn ingezet tegen Weski, terwijl het onderzoek eerder al klaar leek te zijn.

Verder was al gebleken dat er door de speciale geheimhoudingsofficier van justitie die het onderzoek naar advocaat Weski begeleidde informatie uit het onderzoek naar haar in een ander onderzoek was terechtgekomen. Deze officier van justitie is daarvoor door een rechter-commissaris op het matje geroepen.

Door informatie over Weski naar buiten te brengen en door opsporingsmiddelen tegen haar in te zetten heeft het OM Weski bewust ‘in diskrediet’ gebracht, denken de advocaten.

Schade

Ze vinden dat de rechtbank het niet kan maken om hen nu hierover geen verdediging te laten voeren.

Van der Biezen: ‘De rechtbank kan niet tegen ons zeggen dat de zaak al is afgerond, nadat eerst de geloofwaardigheid van de vorige advocaat door de vervolging en arrestatie ernstige schade heeft opgelopen.’

Door het ‘misbruik van de macht’ heeft het Openbaar Ministerie mogelijk het recht op vervolging van Taghi verspeeld, menen de advocaten.