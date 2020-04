Wereldwijd minder criminaliteit door corona

Connect on Linked in

Door de corona-crisis zijn de criminaliteitscijfers op veel plaatsen in de wereld enorm gedaald, zo meldt persbureau AP. In Latijns-Amerika was er decennia lang niet zo weinig misdaad. In het piepkleine El Salvador vallen per dag soms tientallen doden, nu nog maar enkele.

In Peru daalden de misdaadcijfers vorige maand met 84%. Als oorzaak worden vooral de uitgaansverboden genoemd. Criminelen kunnen zich niet vrij bewegen en uitgaansgelegenheden zijn gesloten.

In Zuid-Afrika is het aantal ernstige delicten zoals moorden en verkrachtingen in een maand tijd van ruim 2600 naar 456 gedaald. In verschillende steden in de Verenigde Staten zijn de misdaadcijfers bijna gehalveerd, net als in bepaalde staten van Australië.

De Nationale Politie in Nederland liet enkele weken geleden weten dat sommige vormen van criminaliteit scherp zijn gedaald, bijvoorbeeld woninginbraken, fietsendiefstallen en zakkenrollerij en natuurlijk winkeldiefstallen. In België zou de criminaliteit met een derde zijn gedaald. Europol waarschuwde dat sommige criminelen van de crisis juist gebruik zullen maken.

Zie ook:

Coronavirus treft ook de drugseconomie

Politie pakt verdachten lichtere misdrijven niet op